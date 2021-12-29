Во вторник предотвращено 47 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

С 13 декабря наблюдается повышенная активность мигрантов в попытках пересечения границы с Латвией. Ранее границу пытались пересечь в среднем 20-30 иммигрантов в сутки.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3885 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 94 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 446 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.