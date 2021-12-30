Под Новый год в Латвии начнется оттепель
В четверг температура воздуха в Латвии составит от -6 градусов на востоке страны до +3 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.
В четверг температура воздуха в Латвии составит от -6 градусов на востоке страны до +3 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным, во многих регионах ожидается небольшой снег и моросящий дождь. Дороги будут скользкими, во второй половине дня в Курземе образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.
В Риге ожидается пасмурный день, временами возможны небольшие осадки, температура воздуха к вечеру составит около нуля градусов.