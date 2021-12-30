Чт, 30.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Под Новый год в Латвии начнется оттепель

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг температура воздуха в Латвии составит от -6 градусов на востоке страны до +3 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, во многих регионах ожидается небольшой снег и моросящий дождь. Дороги будут скользкими, во второй половине дня в Курземе образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

В Риге ожидается пасмурный день, временами возможны небольшие осадки, температура воздуха к вечеру составит около нуля градусов.


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