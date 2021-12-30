Медик: к апрелю почти все переболеют Covid и большая часть проблем решится

Она считает, что в будущем ожидаются новые штаммы Covid-19, а к апрелю почти все переболеют этой болезнью - и вакцинированные, и невакцинированные. Это, конечно, само по себе не значит, что вакцины не слишком эффективны.

"Не хочу говорить, что вакцины недостаточно хороши. Они хорошие, и они спасли мир в определенном смысле. Но если мы хотим пользоваться ими долго, их нужно улучшить", - указала профессор.

В ответ на вопрос о том, будет ли 2022 год в плане пандемии Covid-19 лучше прошлого, Завадска напоминает, что "то, что мы сегодня говорим о ковиде, через пару недель или через месяц, возможно, изменится", поэтому лучше говорить о том, что мы знаем сейчас, а не о будущем.

"Из того, что мы уже знаем об омикроне, ясно, что он распространится.

По прогнозам в середине января и в конце месяца омикрон в Европе будет доминирующим вариантом вируса. Вытеснит ли он дельту или же оба варианта будут сосуществовать, сейчас мы не знаем.

В тех странах, где омикрон распространился больше - Скандинавских странах, Великобритании - госпитализация на 50-70% меньше, чем у дельты. С одной стороны, это хорошо. Болеть будут все, инфицироваться будут даже вакцинированные", - указывает медик.

Завадска считает, что смягчение ранее установленных ограничений в связи с пандемией перед Новым Годом может привести к негативным последствиям для системы здравоохранения.

"Надеюсь, что те, кто это разрешил, считаются с тем, какой может быть ситуация в больницах в конце января. Медики и вся система здравоохранения будут обязаны с этим справится, но не все еще раз выдержат такое эмоциональное и физическое напряжение, какое было осенью."

Говоря о бустерной вакцинации и омикрон-штамме, Завадска признает, что выиграют те, кто получили третью дозу вакцины позже, так как ее эффективность против омикрона не продлится дольше десяти неделю. Однако лучше всего защищены те люди, которые и вакцинировались, и переболели Covid-19.

Это не означает, что вакцинированным стоит осознанно пытаться заболеть, чтобы улучшить свою иммунную реакцию. Риск выше возможной выгоды - умирают и вакцинированные от Covid-19 пациенты, напоминает Завадска.

Руководитель IVP предполагает, что ситуация, вызванная коронавирусом, по большей степени разрешится поздно осенью. "Когда мы все будем вакцинированы и переболеем, или же только вакцинированы, или только переболеем, когда придут новые штаммы, надо будет смотреть, будет ли этот вирус сезонным.

Одним словом, думаю, что этот праздник закончится до поздней весны, летом, скорее всего, будет лучше, и после этого, если вакцины нам все еще будут нужны, их нужно будет обновить - производители сказали, что они могут это сказать.

Не думаю, что всем будет нужна бустерная вакцинация. Она более нужна в людям в возрасте старше 65 лет, людям с другими болезнями или иммунной супрессией."

Часть жителей, возможно, в будущем с Covid-19 будут знакомы лишь как с сезонным вирусом, который в какой-то момент "ставит на паузу, кого-то, возможно, серьезнее, кто-то может попасть в больницу, а вакцины будут доступны каждому, скорее всего, за государственные деньги", - делает прогноз специалист.

На вопрос о том, насколько долго общество могло бы носить маски для лица, Завадска отвечает, что надеется, что это требование отменят весной.