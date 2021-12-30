Чт, 30.12.2021
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Эгил Левитс об однополых семьях

Штраф компании Google в российских судах может превысить объем мирового богатства

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Сумма штрафа, которую российский суд обязал выплатить компанию Google, может превысить объем богатств мира, сообщает издание Forbes.

Дело против Google было начато после требований российского телеканала "Царьград", в связи с решением принадлежащей Google компании YouTube закрыть канал "Царьграда" на этой платформе.

Московский арбитражный суд принял решение, что Google обязан выплачивать штраф в размере 100 000 рублей в день до того момента, пока YouTube восстановит канал "Царьград". В свою очередь, каждую неделю размер этого штрафа будет увеличиваться в два раза.

Адвокаты Googlе, которые подали кассационную жалобу, отметили, что за семь дней размер этого штрафа достигнет общей стоимости материнской компании Google - Alphabet.

За год и два месяца штраф превысит объем всех находящихся на территории России денег, а за полтора года он достигнет объема всего богатства в мире - 500 триллионов долларов США.


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