Штраф компании Google в российских судах может превысить объем мирового богатства
Сумма штрафа, которую российский суд обязал выплатить компанию Google, может превысить объем богатств мира, сообщает издание Forbes.
Сумма штрафа, которую российский суд обязал выплатить компанию Google, может превысить объем богатств мира, сообщает издание Forbes.
Дело против Google было начато после требований российского телеканала "Царьград", в связи с решением принадлежащей Google компании YouTube закрыть канал "Царьграда" на этой платформе.
Московский арбитражный суд принял решение, что Google обязан выплачивать штраф в размере 100 000 рублей в день до того момента, пока YouTube восстановит канал "Царьград". В свою очередь, каждую неделю размер этого штрафа будет увеличиваться в два раза.
Адвокаты Googlе, которые подали кассационную жалобу, отметили, что за семь дней размер этого штрафа достигнет общей стоимости материнской компании Google - Alphabet.
За год и два месяца штраф превысит объем всех находящихся на территории России денег, а за полтора года он достигнет объема всего богатства в мире - 500 триллионов долларов США.