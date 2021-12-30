Штраф компании Google в российских судах может превысить объем мирового богатства

Дело против Google было начато после требований российского телеканала "Царьград", в связи с решением принадлежащей Google компании YouTube закрыть канал "Царьграда" на этой платформе.

Московский арбитражный суд принял решение, что Google обязан выплачивать штраф в размере 100 000 рублей в день до того момента, пока YouTube восстановит канал "Царьград". В свою очередь, каждую неделю размер этого штрафа будет увеличиваться в два раза.

Адвокаты Googlе, которые подали кассационную жалобу, отметили, что за семь дней размер этого штрафа достигнет общей стоимости материнской компании Google - Alphabet.