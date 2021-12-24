Google впервые получил оборотный штраф в России на 86 миллионов евро

До 10% оборота

Протоколы в отношении Google и Facebook (теперь компания называется Meta) за повторное неудаление запрещенных публикаций в начале октября в суд направил Роскомнадзор. Против компаний впервые применили ч.5 ст.13.41 Кодекса об административных нарушений РФ о повторном нарушении.

Оборотный штраф может достигать 10% годовой выручки компаний в России. Точный размер в итоге определил суд. "Вольница с распространением деструктивного контента в сети закончилась", - отреагировала на решение суда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мировой суд в пятницу также рассматривает аналогичный иск в отношении компании Meta (экс-Facebook). Компания выполнила требования Роскомнадзора до составления протокола, однако в ведомстве заявили, что сделано это было поздно. Компания была обязана удалить публикации в течение суток после первого уведомления, считают в Роскомнадзоре.

За что штрафуют

В Роскомнадзоре называют наиболее вредными и опасными посты с детской порнографией, призывами к самоубийствам, пропагандой наркотиков, а также экстремистские материалы или посты, оскорбляющие власть.

Однако, как выяснила Би-би-си, в этом году большая часть претензий у Роскомнадзора касалась постов об акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, вернувшегося с лечения из Германии и отправленного отбывать срок в колонию.

За год западные соцсети оштрафовали более чем на 150 млн рублей.

Всего на момент составления протокола в отношении Facebook неудаленными оставались 1043 материала в "Фейсбуке", 973 - в "Инстаграме", 2,4 тысячи - в YouTube, рассказывали в Роскомнадзоре.

Оборотный штраф для Facebook Роскомнадзор требовал назначить за повторное неудаление девяти ссылок. Что это за материалы, неизвестно.

Компании будут платить?

Meta (Facebook) не раскрывает своей выручки в России, у компании нет представительства и офисов в России. Мизулина говорила "Ведомостям", что за прошлый год выручка Facebook в России составила, по ее данным, примерно 39 млрд рублей.

Она предлагала выплаченные иностранными компаниями штрафы направлять на "социалку". "Нужно как-то восполнять моральный и психологический урон, созданный руками этих компаний", - писала она в своем телеграм-канале.

Аналитик "Финама" Леонид Делицын оценивал выручку Facebook гораздо скромнее - в пределах 12 млрд рублей.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил "Коммерсанту", что российская выручка зарубежных компаний определяется Федеральной антимонопольной службой и судом. "Не у всех соцсетей есть выручка ощутимая. У Twitter, например, она невелика", - отмечал он.

У Google юридическое лицо в России есть, но оно не является официальным представительством. Оборот ООО "Гугл" в 2020 году составил более 1 млрд долларов, следует из базы данных СПАРК. Мизулина оценивала российскую выручку Google в 2020 году в 220 млрд рублей.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сказали в пресс-службе Google, комментируя новый штраф.