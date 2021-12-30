Пять самых практичных тенденций моды и стиля в 2022 году

Жизнь под влиянием новых глобальных правил в последние два года оказала существенное влияние на изменение привычек во всем мире. Каждый из нас столкнулся с требованиями социального дистанцирования, что в мире моды привело к снижению спроса в направлениях, связанных с миром культуры, деловой средой и общественными мероприятиями. В 2020 году изменения казались своего рода социальным экспериментом, искали решения для быстрой адаптации, а в 2021 году появились новые тенденции, которые будут оказывать долгосрочное влияние даже после окончания пандемии.