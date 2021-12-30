Пять самых практичных тенденций моды и стиля в 2022 году

Как показал опрос жителей Латвии, организованный в этом году международной розничной сетью модной одежды VAN GRAAF и Norstat, более 40% жителей в этом году хотели совершать онлайн-покупки, и преимущественно это делали женщины. Одновременно 25% респондентов по практическим соображениям выбирали мультибрендовые магазины, так как там в одном месте можно купить одежду, соответствующую мировым модным тенденциям, целесообразно используя время для шопинга.
"В обществе вырос интерес к брендам с устойчивым развитием. Модные тенденции как десерт - они добавляют вишенку и помогают в создании более элегантного, яркого и современного общего образа, однако не всем может подойти каждая из рекомендаций, ставших мировой тенденцией. Поэтому то, что нам предлагают знатоки моды и стиля, каждому следует адаптировать к повседневной жизни так, чтобы наряд одновременно был подходящим, удобным, соответствующим направлениям хорошего вкуса и современным", - говорит о мировых тенденциях стиля и моды Агнесе Масальска, руководитель магазина VAN GRAAF в Риге.
Эксперты VAN GRAAF поделились пятью основными закономерностями, которые при выборе одежды и аксессуаров в 2022 году позволят руководствоваться тремя словами - комфорт, современность и практичность.