Чт, 30.12.2021
Правительство обеспечило достаточные запасы вакцин, чтобы каждый житель Латвии мог пройти как первичную, так и бустерную вакцинацию. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Пять самых практичных тенденций моды и стиля в 2022 году

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Приятные на ощупь текстильные изделия
ФОТО: Пресс-фото

Жизнь под влиянием новых глобальных правил в последние два года оказала существенное влияние на изменение привычек во всем мире. Каждый из нас столкнулся с требованиями социального дистанцирования, что в мире моды привело к снижению спроса в направлениях, связанных с миром культуры, деловой средой и общественными мероприятиями. В 2020 году изменения казались своего рода социальным экспериментом, искали решения для быстрой адаптации, а в 2021 году появились новые тенденции, которые будут оказывать долгосрочное влияние даже после окончания пандемии.

Как показал опрос жителей Латвии, организованный в этом году международной розничной сетью модной одежды VAN GRAAF и Norstat, более 40% жителей в этом году хотели совершать онлайн-покупки, и преимущественно это делали женщины. Одновременно 25% респондентов по практическим соображениям выбирали мультибрендовые магазины, так как там в одном месте можно купить одежду, соответствующую мировым модным тенденциям, целесообразно используя время для шопинга.

"В обществе вырос интерес к брендам с устойчивым развитием. Модные тенденции как десерт - они добавляют вишенку и помогают в создании более элегантного, яркого и современного общего образа, однако не всем может подойти каждая из рекомендаций, ставших мировой тенденцией. Поэтому то, что нам предлагают знатоки моды и стиля, каждому следует адаптировать к повседневной жизни так, чтобы наряд одновременно был подходящим, удобным, соответствующим направлениям хорошего вкуса и современным", - говорит о мировых тенденциях стиля и моды Агнесе Масальска, руководитель магазина VAN GRAAF в Риге.

Эксперты VAN GRAAF поделились пятью основными закономерностями, которые при выборе одежды и аксессуаров в 2022 году позволят руководствоваться тремя словами - комфорт, современность и практичность.

  1. Приятные на ощупь текстильные изделия
  2. Цвета исцеляют
  3. Сила в деталях
  4. В ногу с природой
  5. Женственность и мужественность
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Приятные на ощупь текстильные изделия

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