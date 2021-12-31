В Великобритании банк случайно перевел на счета жителей 130 миллионов фунтов

Работники банка поспешили вернуть деньги, однако работа затруднена в связи с тем, что большая часть денег была переведена на счета в конкурирующих банках, пишет The Times.

Ошибка возникла, когда платежи на счета 2000 предприятий были переведены дважды.

"Извиняемся, что по техническим причинам платежи наших корпоративных клиентов были неправильно дублированы на счетах получателей. В результате этого ни один из наших клиентов ни на мгновение не был оставлен без денег, и мы тесно работаем со многими банками в Соединенном Королевстве, чтобы в течение ближайших дней вернуть продублированные сделки", говорится в сообщении банка.

Также в сообщении сказано, что ошибка, возможно, означало, что некоторые люди фактически дважды получили деньги со счета своего работодателя, при этом второй платеж "профинансировал" банк Santanderas.

Менеджер по зарплатам, пожелавший остаться анонимным, рассказал ВВС, что эта ошибка "бросила тень" на Рождество.

"Это испортило мой период выходных, так как мне показалось, что из-за ошибки я заплатил сотни тысяч. Я думал, что сделал что-то неправильно", - сказал он.