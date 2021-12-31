Пт, 31.12.2021
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В четверг предотвращено 47 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В четверг, 30 декабря, пограничники предотвратили 47 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3960 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 94 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 446 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

С 13 декабря наблюдается повышенная активность мигрантов в попытках пересечения границы с Латвией.


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