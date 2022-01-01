ВОЗ надеется победить пандемию в этом году

Тедрос Аданом Гебреисус в новогоднем заявлении предупредил об "узком национализме и запасах вакцин".

В настоящее время во всем мире зарегистрировано 287 миллионов случаев Covid-19 и почти 5,5 миллиона случаев смерти.

Коронавирус по-прежнему является частью повседневной жизни - болезнь разбила семьи, в некоторых местах кажется немыслимым выходить из дома без маски, а границы пришлось закрыть, чтобы ограничить распространение вируса.

Тем не менее Гебреисус подчеркнул, что сейчас существует гораздо больше инструментов для лечения Covid-19. Однако он предупредил, что сохраняющееся неравенство в распределении вакцин увеличивает риск развития вируса.

"Узкий национализм и накопление запасов вакцин в некоторых странах подорвали справедливость и создали идеальные условия для распространения варианта омикрона.

Чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск развития вируса, который мы не можем предсказать или предотвратить. Положив конец неравенству, мы преодолеем пандемию", - добавил он.

В своем выступлении Генеральный секретарь ВОЗ также указал на низкий уровень вакцинации.

Хотя большинство населения Европы и Америки получило по крайней мере одну дозу, цель ВОЗ по обеспечению охвата вакцинацией 40% во всех странах к концу 2021 года не была достигнута в большей части Африки.

Гебреисус ранее критиковал самые богатые страны за "захват" мировых запасов вакцины, полностью вакцинировав большую часть своего населения, в то время как другие ждут первых доз.