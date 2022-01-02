Ушел из жизни Карлис Залитис - старейший пивовар Латвии

Залитис умер 29 декабря 2021 года в возрасте 95 лет.

Прощание с ним назначено на воскресенье, 2 января, в 14:00 на кладбище Шарлотес в Бауском районе.

Районное самоуправление отмечает, что Залитис всю свою трудовую жизнь связал с пивоварением и являлся одним из самых выдающихся экспертов этой отрасли в истории Латвии. Он был директором пивоварни Bauskas alus с 1981 года, когда там начался производственный процесс.

В 2001 году Залитис получил высшую государственную награду - Орден Трех Звезд пятой степени, а в 2006-м - высшую награду Министерства сельского хозяйства - серебряную медаль "За самоотверженность" и высшую награду Бауской волости за многолетний вклад в развитие народного хозяйства и популяризацию волости.