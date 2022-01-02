Телезрителям по всей Латвии нужно перенастроить свои устройства

Без перенастройки бесплатные программы не будут видны. После настройки LTV1 и LTV7 будут показываться в HD-качестве.

Как сообщалось, согласно решению Национального совета по электронным СМИ, с 2022 года для жителей Латвии будут бесплатно доступны две программы общественного телевидения - LTV1 и LTV7, а также три коммерческие телепрограммы - ReTV, TV24 и TV4. Для трансляции нового диапазона программ LVRTC внесет значительные изменения в модуляцию сети телевещания, что затронет всю территорию Латвии. После этого и нужно сделать перенастройку.

Перенастройка должна быть произведена зрителями как бесплатного, так и платного телевидения, поскольку каналы будут доступны и там.

Изменения не распространяются на зрителей, пользующихся услугами кабельного, спутникового или интерактивного телевидения.

Для уменьшения неудобства технические работы будут проводиться в ночное время. На этот период будет временно приостановлено вещание бесплатных телепрограмм и некоторых программ платного телевидения.

До перенастройки на экранах могут транслироваться оповещения о слабом сигнале, восстановлении цифрового потока и пр., но жителей призывают не волноваться. 6 января начиная с 6 утра нужно выполнить автоматический поиск каналов, следуя инструкциям в меню телевизора или декодера.