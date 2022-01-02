В Зилупе из вагона поезда вытекло около десяти литров химических веществ

VUGD сообщили об аварии в Зилупе, где вагон грузового поезда сошел с рельсов после 16:00. На месте была обнаружена утечка химических веществ из вагона.

В цистерну было собрано около десяти литров химического вещества. Представители Latvijas dzelzceļš установили вагон на рельсы.

VUGD завершила работы на месте происшествия незадолго до часа ночи.