В Зилупе из вагона поезда вытекло около десяти литров химических веществ
В субботу, 1 января, в Зилупе, когда вагон поезда сошел с рельсов, из него вытекло химическое вещество, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу, 1 января, в Зилупе, когда вагон поезда сошел с рельсов, из него вытекло химическое вещество, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
VUGD сообщили об аварии в Зилупе, где вагон грузового поезда сошел с рельсов после 16:00. На месте была обнаружена утечка химических веществ из вагона.
В цистерну было собрано около десяти литров химического вещества. Представители Latvijas dzelzceļš установили вагон на рельсы.
VUGD завершила работы на месте происшествия незадолго до часа ночи.
Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в VUGD поступил 41 вызов - пять на тушение пожара, 23 на спасательные работы, а 13 вызовов были ложными.