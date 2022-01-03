В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против режима карантина
В воскресенье в Амстердаме полиция Нидерландов разогнала демонстрацию против борьбы правительства с Covid-19, пишет dpa.
В воскресенье в Амстердаме полиция Нидерландов разогнала демонстрацию против борьбы правительства с Covid-19, пишет dpa.
Как сообщает агентство ANP, на демонстрацию у музея Rijksmuseum во второй половине дня в воскресенье собрались около 10 000 человек, хотя большие собрания запрещены в связи с Covid-19.
Полиция задержала 30 демонстрантов, которые среди прочего обвиняются в нарушении общественного порядка, физическом нападении или неразрешенном ношении оружия.
На видео с протестов видно, что полицейские используют стеки против участников протестов, в том числе и женщин.
К вечеру ситуация нормализовалась.
Официальных данных о получивших травмы протестующих пока нет.
Подобные запрещенные собрания и ранее перерастали в беспорядки.
В Нидерландах сейчас в силе режим строгого карантина, который, вероятно, продлится до середины января.
Галерея: Протесты в Амстердаме