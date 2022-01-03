В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против режима карантина

Как сообщает агентство ANP, на демонстрацию у музея Rijksmuseum во второй половине дня в воскресенье собрались около 10 000 человек, хотя большие собрания запрещены в связи с Covid-19.

Между протестующими и полицейскими возникли столкновения. Известно, что ранения получили четыре полицейских.

Полиция задержала 30 демонстрантов, которые среди прочего обвиняются в нарушении общественного порядка, физическом нападении или неразрешенном ношении оружия.

На видео с протестов видно, что полицейские используют стеки против участников протестов, в том числе и женщин.

К вечеру ситуация нормализовалась.

Официальных данных о получивших травмы протестующих пока нет.

Подобные запрещенные собрания и ранее перерастали в беспорядки.

В Нидерландах сейчас в силе режим строгого карантина, который, вероятно, продлится до середины января.