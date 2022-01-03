СГД выплатила 24,6 млн евро пострадавшим от пандемии налогоплательщикам

После получения одобрения Европейской комиссии СГД выплатила субсидии на заработную плату и гранты для обеспечения движения оборотных средств в соответствии с 14 373 заявками на общую сумму 24 620 482 евро пострадавшим от кризиса Covid-19 предприятиям и их работникам.

По 12 763 заявкам выплачены субсидии на заработную плату на общую сумму 12 365 551 евро, в том числе на основании 4 405 заявок от работодателей работникам выплачены субсидии на сумму 11 112 722 евро, по заявкам от 7 344 самозанятых лиц - на сумму 1 025 355 евро и по заявкам 914 патентообладателей - на сумму 227 484 евро.

Также до 2 января на основании 1610 заявок выплачены гранты на пополнение оборотных средств в размере 12 254 921 евро.

За весь 2021 год СГД приняла 8695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной Covid-19 до 2 января этого года принято 11 решений о продлении срока уплаты налога до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.

Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и грантов на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно до 17 января 2022 года, а за январь - до 15 февраля 2022 года.