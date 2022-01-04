Представитель ВОЗ: омикрон-штамм может создать перегрузку больниц в Латвии

Эксперт отметил, что пока невозможно прогнозировать, как омикрон-штамм Covid-19 повлияет на общество, в котором много невакцинированных пожилых людей.

Как признал Митенбергс, первые данные из отдельных стран свидетельствуют о том, что омикрон вызывает более легкое заболевание и меньший процент заболевших попадает в больницы, однако следует учитывать, что эти данные получены в странах, в которых высокий уровень вакцинации или в которых имеется большое количество переболевших Covid-19.

"Мы не знаем, что произойдет, когда омикрон достигнет страны, в которой много невакцинированных пожилых людей", - сказала Митенбергс.

По его мнению, ожидается, что омикрон-штамм приведет к существенному воздействию на систему здравоохранения и экономику. "В любом случае, благодаря широкому распространению - это будет огромная нагрузка для системы здравоохранения, будет огромное влияние на рабочую занятость и экономику", - сказал представитель ВОЗ в передаче.

На вопрос о необходимости четвертой вакцины, Миттенберг ответил: "В настоящее время нет научных данных, подтверждающих необходимость четвертой вакцины. Израиль также признает, что с этим решением они просто пытаются помочь представителям групп риска перезимовать. Сейчас главное - добиться первичной вакцинации и бустерной вакцинации для тех, кому она нужна".

В свою очередь, директор Института общественного здоровья Анда Кивите-Уртане Рижского университета Страдиня (RSU) Анда Кивите-Уртане добавила, что в таких условиях не видит эпидемиологического основания для облегчения мер по ограничению Covid-19.

"Видя прогнозы и опыт других стран, у меня, к сожалению, есть опасения, что нам не удастся полностью избежать более строгих ограничений", - сказала Кивите-Уртане.