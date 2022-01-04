Теперь домашних животных можно регистрировать только у ветеринаров

Как ранее пояснили в пресс-службе Сейма, изменения внесены в закон с целью упорядочивания регистрации домашних животных.

Закон предусматривает, что практикующий ветеринарный врач будет не только устанавливать микросхему (чип) животному, выдавать паспорт и свидетельство о вакцинации, но и производить первоначальную регистрацию животного в базе данных регистра домашних (комнатных) животных Центра сельскохозяйственных данных.

В свою очередь самоуправление должно и в дальнейшем обеспечивать контроль за выполнением требований по маркировке и регистрации собак, установленных нормативными актами о порядке регистрации животных в соответствии с обязательными правилами самоуправлений.

Самоуправлениям также предоставлено право издавать административные акты, касающиеся маркировки и регистрации собак.

До сих пор домашнее животное можно было зарегистрировать не только у ветеринара, но и в самоуправлении и Центре сельскохозяйственных данных. Поскольку владельцы животных могли выбирать, каким образом зарегистрировать питомца, животное зачастую не регистрировалось, говорится в аннотации к закону.

Закон также вводит новую обязанность для владельцев и заводчиков собак - если собака ввозится из другой страны, в течение 10 дней необходимо обеспечить ей наличие паспорта и регистрации. Если собака подлежит передаче, это обязательство будет действовать до момента передачи.