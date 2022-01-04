Бизнесвумен из списка Forbes признана виновной в обмане инвесторов. По ее жизни снимут фильм

Присяжные после семи дней совещания признали Холмс виновной в четырех обвинениях в связи с тем, что она уговорила инвесторов вложить деньги в предприятие, которое, по ее словам, разработало революционную систему тестирования крови.

Однако присяжные оправдали Холмс в других четырех эпизодах обвинения, а также не смогли прийти к решению по приговору еще по трем обвинениям.

"Приговоры по этому делу отражают вину Холмс в этом крупномасштабном мошенничестве с инвесторами, и теперь ей будет грозить наказание за свои преступления", - сказала прокурор Стефани Хайдс.

37-летней Холмс может грозить до 20 лет заключения по каждому обвинению. Общий тюремный срок может достигнуть 80 лет.

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Холмс обещала произвести революцию в диагностике здоровья с помощью механизмов самообслуживания, которые могут выполнять различные тесты, используя всего несколько капель крови. Как уверяли авторы технологии, она должна была по одной капле крови диагностировать заболевания.

Это видение привлекло знаменитых инвесторов, и Холмс стала миллиардером в возрасте 30 лет. Однако в 2015 году журналист издания Wall Street Journal Джон Каррейра выпустил серию разоблачительных статей о деятельности Theranos, где констатировал факт, что технология не работает так, как обещалось. В итоге он пришел к выводу, что разрабатываемая компанией технология - обман.

Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США. BBC выделяет: экс-президента Билла Клинтона, министра образования при администрации Трампа Бетси Девоса, медиамагната Руперта Мердока. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Интерес к Theranos проявлял и нынешний президент США Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Галерея: Дело Элизабет Холмс

Что еще известно?

Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в байопике предпринимательницы Элизабет Холмс, сообщало в минувшем декабре издание Variety.