НАТО созывает экстренное совещание министров иностранных дел

НАТО не делает тайны из того, что привело к этому внезапному шагу.

"Министры иностранных дел НАТО обсудят концентрацию российских войск на Украине и вокруг нее и в более широком смысле вопросы безопасности Европы",

Последний раз НАТО выступала с обеспокоенным заявлением по вопросу Украины поздно вечером 16 декабря. На следующий день выяснилась и причина, почему союзники выступили в столь поздний час: до альянса уже дошли требования России, которые восточный сосед огласил для общественности спустя сутки после заявления НАТО.