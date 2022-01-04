Вт, 4.01.2022
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Мария Певчих, соратница Навального об отеле в Томске

НАТО созывает экстренное совещание министров иностранных дел

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. ФОТО: Toms Kalnins / Reuters / Scanpix

Главная контора НАТО разослала извещение о том, что в эту пятницу министры иностранных дел альянса созываются на экстренное совещание, пишет Rus.Postimees.

Совещание, которое созывают на 7 января, пройдет в формате онлайн-конференции.

НАТО не делает тайны из того, что привело к этому внезапному шагу.

"Министры иностранных дел НАТО обсудят концентрацию российских войск на Украине и вокруг нее и в более широком смысле вопросы безопасности Европы",

- сказано в пресс-сообщении.

Последний раз НАТО выступала с обеспокоенным заявлением по вопросу Украины поздно вечером 16 декабря. На следующий день выяснилась и причина, почему союзники выступили в столь поздний час: до альянса уже дошли требования России, которые восточный сосед огласил для общественности спустя сутки после заявления НАТО.


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