Во второй половине недели ожидаются снег и мороз
В ближайшие дни в Латвии станет холоднее, во многих местах пойдет снег, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни в Латвии станет холоднее, во многих местах пойдет снег, прогнозируют синоптики.
В четверг температура воздуха будет колебаться около нуля, вечером в Видземе опустится до -7 градусов. Временами ожидается снег и будет выглядывать солнце, на побережье будет дуть северо-восточный ветер, в порывах достигающий скорости 18 м в секунду.
В выходные температура опустится чуть ниже нуля, на побережье местами поднимется до +3 градусов, а ночью в отдельных местах будет мороз до -10 градусов. Во многих регионах пойдет снег, будет дуть ветер переменного направления.
В течение следующей недели температура воздуха, вероятно, повысится, изредка будет идти дождь и дуть порывистый ветер.