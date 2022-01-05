Во второй половине недели ожидаются снег и мороз

В четверг температура воздуха будет колебаться около нуля, вечером в Видземе опустится до -7 градусов. Временами ожидается снег и будет выглядывать солнце, на побережье будет дуть северо-восточный ветер, в порывах достигающий скорости 18 м в секунду.

В выходные температура опустится чуть ниже нуля, на побережье местами поднимется до +3 градусов, а ночью в отдельных местах будет мороз до -10 градусов. Во многих регионах пойдет снег, будет дуть ветер переменного направления.