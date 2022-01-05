Ср, 5.01.2022
Мы не знаем, что произойдет, когда омикрон достигнет страны, в которой много невакцинированных пожилых людей. Улдис Митенбергс, глава латвийского представительства ВОЗ
Улдис Митенбергс, глава латвийского представительства ВОЗ

СМИ пугают новым вариантом коронавируса во Франции. Но ВОЗ он не беспокоит. Почему?

ФОТО: BBC News

Многие российские и мировые СМИ с тревогой сообщают о том, что на юге Франции обнаружен новый и якобы очень опасный вариант коронавируса Sars-Cov-2, унесшего за два года пандемии уже почти 5,5 млн жизней.

Ссылаясь на препринт научной статьи, опубликованный в сети марсельскими врачами, а также неназванные "французские СМИ", десятки теле- и радиоканалов, газет и интернет-изданий (в том числе весьма авторитетных) рассказывают пугающие подробности исследования, обнаружившего в коронавирусном геноме "атипичную комбинацию мутаций".

Если верить этим публикациям, вирус-мутант, получивший название IHU, проник в Европу из Камеруна и может оказаться даже заразнее "Омикрона". Некоторые популярные издания сообщают об этом уже в заголовке.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что в этой новости правда, а что нет.

Слышали звон (но это не точно)

Как это обычно бывает в подобных случаях, публикации ссылаются на реально проведенное исследование, но при этом рассказывают только часть правды, не делая различий между научно доказанными фактами и мнениями экспертов, а иногда и вовсе публикуя слухи и домыслы под видом достоверной информации.

Препринт научной статьи, написанной командой ученых из Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе, действительно был опубликован на сайте medRxiv, где медики выкладывают свои работы еще до проверки научным сообществом и официальной публикации.

Относиться к результатам таких исследований нужно соответствующим образом. Это не подтвержденная пока информация, которая до появления в научном журнале еще должна получить независимую оценку экспертного сообщества и пройти редактуру (она может сильно изменить текст статьи).

Но дело далеко не только в этом. И даже не в том, что описанные мутации обнаружены лишь у 12 инфицированных (для сравнения: "Омикрон" на сегодняшний день ежедневно заражает во Франции свыше 200 тысяч человек). Внимательного читателя должна насторожить уже дата публикации препринта: 29 декабря.

Неужели за прошедшую неделю никому не пришло в голову рассказать миру новость о прибывшем из Камеруна опасном варианте коронавируса, в котором ученые насчитали почти полсотни мутаций?

Быстрый интернет-поиск по запросу "B.1.640.2" (так исследованный в Марселе вариант называется официально) показывает, что французские СМИ рассказали о новом варианте еще раньше, 10 декабря, со ссылкой на твит Средиземноморского института.

"Новый вариант Covid-19 обнаружен в институте IHU у пациентов из коммуны Форкалькье. Он получил название IHU и поставлен на учет в [открытой базе генетических данных] GISAID под номером B.1.640.2.", - говорится в сообщении.

Jerusalem Post - старейшая англоязычная газета Израиля - опубликовала сообщение о новом, потенциально опасном варианте вируса еще раньше, 13 ноября - за две недели до того, как мир впервые услышал об "Омикроне".

ВОЗ новый вариант не заботит. И даже не интересует

Дальнейший поиск приводит на сайт Всемирной организации здравоохранения, где ведется учет всех мутаций коронавируса.

Там можно узнать, что первые заражения B.1.640 начались еще в сентябре, а 22 ноября эксперты организации начали отслеживать изменения на постоянной основе, присвоив ему статус "варианта под наблюдением" (VUM).

Это самый нижний уровень классификации ВОЗ. Его присваивают, когда у врачей и ученых есть основания подозревать, что обнаруженные мутации могут в теории спровоцировать появление у вируса новых свойств, а в будущем, возможно, и привести к формированию более опасной инфекции.

Врач в больнице Марселя ФОТО: EPA

Если по мере появления новых данных подозрения усиливаются, вариант переходит сначала в разряд "представляющих интерес", а затем - "представляющих озабоченность".

"Омикрон", обнаруженный в ЮАР 24 ноября, прошел этот путь за несколько дней.

Статус B.1.640 (IHU) за последние полтора месяца не изменился.


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