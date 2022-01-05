Ринкевич хочет, чтобы НАТО готовилось к гибридной войне против России

Ринкевич планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на предстоящих встречах высокого уровня - внеочередной встрече глав МИД стран НАТО в пятницу и запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны Европейского союза.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии - более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось ранее, США и западные страны считают, что Россия, возможно, готовит еще одно крупномасштабное нападение на Украину.

Россия отрицает обвинения в планировании вторжения своих войск на Украину. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию из-за опасений, что Киев слишком сближается с НАТО.