Круизные лайнеры продолжают служить рассадниками коронавируса

Утром в понедельник завершилась пятидневная сага в порту Лиссабона, когда пассажиры покинули палубу судна, на котором были открыты десятки случаев коронавируса.

На судне было всего 4000 пассажиров. Несколько дней подряд - с 29 декабря - судно провело у побережья Португалии, но было неясно, какая судьба его ждет.

На борту коронавирус был открыт у 64 человек, а 12 случаев было подтверждено в воскресенье. Из порта Лиссабона людей на автобусе доставили в аэропорт.

Похожим образом закончился вояж круизного судна, которое во вторник пришвартовалось неподалеку от Рима. На судне MCS Grandiosa были обнаружены примерно 150 случаев заболевания коронавирусом. Десятки человек смогли сойти в порту Генуи, а дальше отправились примерно 100 инфицированных. Всего на этом судне около 4000 пассажиров.