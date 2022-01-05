Северная Корея провела первый запуск баллистической ракеты в 2022 году

Это была первая ракета, которую Северная Корея запустила в этом году.

За 10 лет с прихода к власти Ким Чен Ына государство достигло значительного прогресса в разработке военных технологий, несмотря на международные санкции.

Северная Корея в прошлом году провела несколько значимых испытаний вооружения, несмотря на трудности в связи с пандемией Covid-19.

Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что Северная Корея около 8:10 (1:10 по латвийскому времени) запустила "скорее всего, баллистическую ракету" в море на восток от Корейского полуострова.

"Разведки Южной Кореи и США внимательно анализируют этот запуск, чтобы выяснить дальнейшие детали", - сказано в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Южной Кореи.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал это "возможным запуском баллистической ракеты".