Назарбаев уходит. Пост главы Совета безопасности Казахстана займет Токаев
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев займет пост председателя Совета безопасности Казахстана, заменив бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Orda.kz.
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев займет пост председателя Совета безопасности Казахстана, заменив бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Orda.kz.
Токаев объявил об изменениях в Совете безопасности в среду, 5 января, обращаясь к жителям Казахстана.
2 января на западе Казахстана начались протесты против роста цен на газ, участники также потребовали отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Во многих местах происходят столкновения между тысячами демонстрантов и полицейскими, которые применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. В нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение и комендантский час.
В своем обращении Токаев также пообещал принять самые решительные меры против участников столкновений с полицией.
Президент также подчеркнул, что все еще находится в Нур-Султане, опровергнув слухи о том, что он покинул страну. Токаев также дал жителям Казахстана обещание представить предложения по трансформации политической системы в ближайшем будущем.
Назарбаев возглавлял Совет Безопасности с момента его создания в начале 1990-х. Покинув пост президента в 2019 году, он сохранил свою позицию в Совете безопасности.
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