Ср, 5.01.2022
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Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU
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Назарбаев уходит. Пост главы Совета безопасности Казахстана займет Токаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев займет пост председателя Совета безопасности Казахстана, заменив бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Orda.kz.

Токаев объявил об изменениях в Совете безопасности в среду, 5 января, обращаясь к жителям Казахстана.

2 января на западе Казахстана начались протесты против роста цен на газ, участники также потребовали отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Во многих местах происходят столкновения между тысячами демонстрантов и полицейскими, которые применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. В нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение и комендантский час.

В своем обращении Токаев также пообещал принять самые решительные меры против участников столкновений с полицией.

Президент также подчеркнул, что все еще находится в Нур-Султане, опровергнув слухи о том, что он покинул страну. Токаев также дал жителям Казахстана обещание представить предложения по трансформации политической системы в ближайшем будущем.

Назарбаев возглавлял Совет Безопасности с момента его создания в начале 1990-х. Покинув пост президента в 2019 году, он сохранил свою позицию в Совете безопасности.

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