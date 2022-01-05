Цауне освобожден от должности председателя Елгавской краевой думы

В заседании о выражении ему недоверия Цауне не участвовал. За его освобождение от должности руководителя краевой думы проголосовали 11 депутатов, четверо были против, три депутата не участвовали в голосовании.

Семь депутатов краевой думы подали запрос о выражении недоверия Цауне 21 декабря.

Кроме того, на внеочередном заседании думы, которое состоялось перед очередным заседанием, депутаты 11 голосами поддержали поправки к положению самоуправления, определив порядок, в каком обязанности председателя будут выполнять его заместители.

Контекст

Ранее Цауне заявил, что из-за политического давления уйдет в отставку после утверждения бюджета самоуправления. Решение Цауне вызвано политическим давлением из-за изменения соотношения политических сил в краевой думе. Председатель думы утверждал, что давление оказывается и на представителей исполнительной власти.

"Политические интересы, на основе которых депутаты заключали соглашения сразу после выборов, увенчались стратегическими шагами по укреплению позиции власти и наращиванию политического влияния в работе думы уже объединенного края и влияния на формирование исполнительной власти", - пояснил Цауне.