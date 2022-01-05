"Власти переоценили спокойствие": чего ждать от протестов в Казахстане?

"Мне кажется, что у Назарбаева был своего рода общественный договор с населением Казахстана. Люди были лояльны режиму, потому что видели улучшение социально-экономических условий в стране. Но с 2015 года экономическая ситуация начала ухудшаться. В последние два года - во время пандемии коронавируса - в Казахстане были очень высокие темпы инфляции", - сказала Би-би-си эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон.

По ее мнению, недовольство властью за последние годы нарастало: "Лозунг Назарбаева "сперва экономика, а потом политика" перестал работать, общественный договор разрушился. Люди не видят перемен к лучшему, не видят перспектив для себя и своих детей. Мне кажется, в условиях пандемии эти настроения еще больше обострились".

Чего хотят протестующие?

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После нескольких дней массовых протестов правительство начало реагировать на ситуацию. Цены на газ пообещали снизить, президент отправил правительство в отставку, но после этого протестующие не разошлись, а наоборот продолжили акции с новой силой.

Дело в том, что правительство и чиновники в Казахстане довольно часто уходят в отставку. Но часто это не приводит к существенным переменам. Вероятно, протестующие просто не верят, что в этот раз власти выполнят данные ими обещания. На площадях часто звучит вопрос: "Что власти делали предыдущие 30 лет?"

Некоторые демонстранты считают, что только серьезные политические изменения смогут гарантировать реальные перемены в жизни страны. Так, например, активисты в Жанаозене выдвинули властям пять требований:

Смена режима;

Проведение прямых выборов главы каждой области (сейчас эти чиновники назначаются президентом);

Возвращение Конституции 1993 года (она ограничивала власть президента);

Гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям;

Приход к власти людей, не связанных с нынешними правящими элитами.

При этом выраженных лидеров протеста в Казахстане сейчас нет. Власть десятилетиями подавляла и преследовала тех, кто мог бы составить реальную политическую конкуренцию правящему режиму, отмечают аналитики.

"Уличный протест - это, в условиях электорального авторитаризма, даже более нормальная реакция населения на непопулярные экономические меры властей, чем в условиях демократии. Нормальной пока выглядит и реакция самих властей: пресечь проявления насилия; блокировать - но без широкомасштабных репрессий и жестокости - дальнейшие действия протестующих; пойти на экономические уступки; назначить ответственного за проблему второстепенного игрока (правительство). Приведут ли эти события к укреплению личной власти Токаева или к либерализации (а до известного предела эти варианты - не взаимоисключающие) - это вопрос, прежде всего, труднопрогнозируемых стратегических решений самого Токаева”, - считает политолог Григорий Голосов.

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Почему силовики не подавляют протесты?