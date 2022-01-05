Тайвань инвестирует в Литву 200 миллионов долларов - назло Китаю

"Тайвань создает инвестиционный фонд с первоначальным финансированием в размере 200 миллионов долларов для инвестирования в долгосрочное развитие литовской промышленности, которая имеет стратегическое значение как для Литвы, так и для Тайваня", - сказал Хуан на пресс-конференции.

Он сообщил, что фонд стратегических инвестиций будет создан Тайваньским фондом национального развития и компаниями частного сектора.

"Фонд обладает обширным опытом и знаниями в области развития передовых производств", - сказал глава тайваньского представительства в Вильнюсе.

Инвестиционный пакет является частью плана действий Тайваня по развитию экономических связей с Литвой в ответ на давление Китая, которое Тайбэй назвал беспрецедентным и нарушающим международное право.

План также предусматривает создание специальной рабочей группы для развития сотрудничества между литовскими и тайваньскими компаниями и перенимания литовских товаров, заблокированных Китаем, в том числе в экстренных случаях. Хуан сказал журналистам, что результатов плана можно ожидать "в ближайшие несколько месяцев".