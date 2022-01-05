Тайвань инвестирует в Литву 200 миллионов долларов - назло Китаю
Тайвань в ближайшее время планирует инвестировать в Литву 200 миллионов долларов (177 миллионов евро), сообщил в среду, 5 января, глава представительства Тайваня в Вильнюсе Эрик Хуан.
Тайвань в ближайшее время планирует инвестировать в Литву 200 миллионов долларов (177 миллионов евро), сообщил в среду, 5 января, глава представительства Тайваня в Вильнюсе Эрик Хуан.
"Тайвань создает инвестиционный фонд с первоначальным финансированием в размере 200 миллионов долларов для инвестирования в долгосрочное развитие литовской промышленности, которая имеет стратегическое значение как для Литвы, так и для Тайваня", - сказал Хуан на пресс-конференции.
Он сообщил, что фонд стратегических инвестиций будет создан Тайваньским фондом национального развития и компаниями частного сектора.
"Фонд обладает обширным опытом и знаниями в области развития передовых производств", - сказал глава тайваньского представительства в Вильнюсе.
Инвестиционный пакет является частью плана действий Тайваня по развитию экономических связей с Литвой в ответ на давление Китая, которое Тайбэй назвал беспрецедентным и нарушающим международное право.
План также предусматривает создание специальной рабочей группы для развития сотрудничества между литовскими и тайваньскими компаниями и перенимания литовских товаров, заблокированных Китаем, в том числе в экстренных случаях. Хуан сказал журналистам, что результатов плана можно ожидать "в ближайшие несколько месяцев".
Пекин недавно оказал экономическое и дипломатическое давление на Литву в ответ на решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в Литве, используя слово "Тайвань" в своем названии, поскольку Китай пытается предотвратить любые попытки региона действовать в качестве независимого государства. В других странах мира такие представительства используют название "Тайбэй" в качестве столицы Тайваня в соответствии с политикой Пекина "один Китай", которая не позволяет рассматривать Тайвань как отдельную страну.