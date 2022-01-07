Аглая Шиловская: ее знаменитая прабабушка из Риги и скандал с экс-супругом Пугачевой
2 января свое 29-летние отметила российская актриса театра и кино Аглая Шиловская. Рассказываем про эту звезду в рамках рубрики "Звезда недели".
2 января свое 29-летние отметила российская актриса театра и кино Аглая Шиловская. Рассказываем про эту звезду в рамках рубрики "Звезда недели".
Детство и латвийские корни
Родилась Аглая в самом центре Москвы, в знаменитой семье: ее отец - Илья Шиловский, сценарист и режиссер игрового кино, а дедушка – Всеволод Шиловский, народный актер РСФСР и кинорежиссер. Более того, театральная династия Шиловских была известна еще в конце XIX века.
У звезды есть и латвийские корни. Прабабушка Аглаи - третья жена русского писателя и драматурга Михаила Булгакова - Елена Шиловская. Она был основным прототипом Маргариты в романе "Мастер и Маргарита". Елена Сергеевна Булгакова родилась в 1893 году в Риге, до сих пор сохранился дом на улице Виландес, в котором она жила в детские годы.
Будущее маленькой Аглаи было предопределено - она была обречена сать звездой. С ней занимались уже с ранних лет.
В три года девочка стала участницей музыкальной детской труппы Бориса Покровского, который лично пригласил девочку в свою школу-студию. В четыре года она впервые вышла на театральную сцену - в оперной постановке «Прекрасная мельничиха», поставленной на сцене Большого театра.
В пять лет Аглая выдержала строгие экзамены в известную школу "Класс-центр" Сергея Казарновского, где изучала актерское мастерство, игру на фортепиано и флейте и получила вокальные навыки. В пятнадцать лет девушка подала документы в Щукинский институт. Ее приняли на актерский факультет (специальность "артист музыкального театра"). ВУЗ Аглая окончила уже снимаясь в кино.
Карьера в кино
Зрители полюбили Аглаю Шиловскую после выхода картин "... в стиле JAZZ" и "Чудотворец".
Известный кинорежиссер Станислав Говорухин искал актрису для картины с рабочим названием "Сердца четырех", при этом было решено искать героиню среди начинающих актрис. Аглаю, пленившую Говорухина своей непосредственностью, отобрали из сотни других претенденток на роль. В 2010 картина вышла под названием "... в стиле JAZZ". Шиловская была удостоена приза имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль на VIII фестивале "Московская премьера".
На съемочной площадке девушка познакомилась с режиссером Ренатом Давлетьяровым, пригласившим Аглаю на пробы к комедии "Моя безумная семья".
В этом же году девушка исполнила роль Мерседес в мюзикле "Монте-Кристо" на сцене театра "Московская оперетта". Ее актриса считает главной творческой удачей. В 2012 году было участие в мюзикле "Граф Орлов".
Шиловская исполнила десятки ярких ролей не только в театре, но и в кино. В 2013 Аглая появляется на съемочной площадке криминальной драмы "Чужой среди своих". После были многочисленные работы в картинах и многосерийных фильмах: "Ке-ды", "Прощай, любимая", "Медсестра", "Вурдалаки", "Чудотворец", "СССР" и другие.
В 2019 году Шиловская стала звездой сериала "Ловушка для королевы". В этот раз Аглае досталась роль девушки-гроссмейстера, столкнувшейся со сложным выбором. Мама и отчим вынуждают ее отказаться от личной жизни в угоду новым шахматным победам. Но сама она не хочет громких титулов, а мечтает об обычном женском счастье.
Судьбоносный скандал с экс-мужем Пугачевой
А в 2014 году Шиловскую пригласили в сериал "Кураж" бывшего супруга Аллы Пугачевой Александра Стефановича, который снят по мотивам творческого пути Примадонны.
Внучка актера Всеволода Шиловского Аглая исполнила роль журналистки.
"Девушка невероятной красоты, но, мягко говоря, со сложным характером. Аглая привыкла строить всех. Во время съемок в варьете на пароме Silja Line, который ходит между Хельсинки и Стокгольмом, устроила жуткий скандал.
Орала на меня, что мы снимаем в слишком напряженном режиме и она не успевает выспаться. Швыряла стаканы с коктейлями. Напоследок пустилась в дикий истерический пляс. Было три часа ночи. "Все, блин! - не выдержал я. - Завтра утром в Стокгольме покупаем билет, и ты валишь в Москву! Снимаю тебя с роли!" Аглая в слезах убежала. Тут оператор Гриша Булкот говорит: "Слушай, я снял ваш скандал. Пойдем, покажу!". Увиденное привело меня в восторг, и на следующее утро вместо билета в Москву Аглая получила от меня поцелуй в щечку. "Ты остаешься, - сказал ей я. - А твой скандал входит в фильм как новая сцена", - вспоминал ныне покойный Александр Стефанович.
Фото: Аглая Шиловская в сериале "Кураж"
Провал на шоу "Голос"
В 2016 году Аглая запомнилась зрителем своим участие в проекте "Точь-в-точь".
В 2021 году актриса Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда". В финале Шиловская исполнила знаменитую песню Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба".
Номер высоко оценили и остальные члены жюри. Приглашенный эксперт певица Ирина Круг вручила певице карту "джокер". По сумме 10 туров Аглая Шиловская набрала 198 баллов и стала победительницей.
Второе место получил бывший участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров, на третьем оказалась Елена Ваенга.
Видео: Аглая Шиловская на проекте "Три аккорда"
Но на шоу "Голос" артистке не повезло. Аглая принимала участие в третьем сезоне проекта. Она ждала своей очереди с 9 утра. Ее позвали на сцену лишь спустя 12 часов, но в тот момент она очень хотела в туалет, где и находилась на момент вызова.
В интервью изданию "Коллекция "Караван историй" Аглая признавалась, что ей было страшно, а общее состояние было на грани обморока: "Во время выступления оркестр сильно замедлил темп, я себя не слышала. По гамбургскому счету, конечно, облажалась. Когда позже смотрела свое выступление, поняла, что сама бы к себе не повернулась. Это точно!".
Но девушку невероятно поразила грубая критика жюри. В креслах на тот момент сидели Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Шиловская в интервью раскритиковала наставников.
Билан критиковал ее желание петь, хотя она снимается в кино, хотя позже и он стал сниматься в кино.
"Пелагея, неизвестная до "Голоса" персона, к тому же абсолютно никакая вокалистка с минимальным диапазоном, почему-то сразу перешла со мной на ты и менторским тоном заявила, что у меня не было ни одной чистой ноты и ужасные низы", - цитирует Аглаю "Караван историй".
Видео: Аглая Шиловская на шоу "Голос"
Невезение в "Ледниковом периоде"
Шиловская благодарна Максиму Шабалину, что он ее не уронил. Кататься хорошо она не умела и хотела попробовать себя в этом проекте.
"Это большой творческий процесс, дико увлекательный для меня. В фигурном катании я ничего не смыслю, но смогла привнести в номера свое актерское видение. Это было одно из самых сложных шоу для меня как физически, так и психологически", - цитирует актрису издание "Звездный бульвар".
Сначала у Аглаи были притирки с ее партнером по льду, потому что они разного темперамента. Максим был требователен к звезде.
"Мы друг у друга учились терпению. А затем у нас произошел контакт. Страха упасть у меня не было, я доверяла Максу, и он ни разу меня не уронил, за что я ему очень благодарна. А падала я одна, когда оттачивала элементы. Кроме того, я благодарна наставнику Илье Авербуху. Его гениальность в том, что ты сразу понимаешь, чего от тебя хотят. Такого очень не хватает в кино", - отмечала Аглая.
Видео: Аглая Шиловская и Максим Шабалин - City of Stars / May Finally Come True
Актриса шла на это шоу и понимала, что нельзя обижаться и злиться на жюри. Она изначально поставила цель не обращать внимания на оценки.
Мама Аглаи сильно переживала, потому у Шиловской во время шоу возникли проблемы со здоровьем. В результате актриса перенесла операцию, но потом все равно вернулась на лед.
Восстановление после хирургического вмешательства заняло много времени, поэтому пара Аглаи и Максима стала претендентом на вылет. В седьмом выпуске программы они покинули проект. Пара попала в номинацию в предыдущей программе вместе с Натальей Забияко с Никитой Пресняковым.
Выбывшая Шиловская пошутила потом, что этот лед непредсказуемый: "Тренируешься-тренируешься, потом бац, упал". Однако Аглая была рада находиться на этом проекте.
Видео: Аглая Шиловская и Максим Шабалин - Blue Valentine