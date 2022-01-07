Аглая Шиловская: ее знаменитая прабабушка из Риги и скандал с экс-супругом Пугачевой

В пять лет Аглая выдержала строгие экзамены в известную школу "Класс-центр" Сергея Казарновского, где изучала актерское мастерство, игру на фортепиано и флейте и получила вокальные навыки. В пятнадцать лет девушка подала документы в Щукинский институт. Ее приняли на актерский факультет (специальность "артист музыкального театра"). ВУЗ Аглая окончила уже снимаясь в кино.

Карьера в кино

Зрители полюбили Аглаю Шиловскую после выхода картин "... в стиле JAZZ" и "Чудотворец".

Известный кинорежиссер Станислав Говорухин искал актрису для картины с рабочим названием "Сердца четырех", при этом было решено искать героиню среди начинающих актрис. Аглаю, пленившую Говорухина своей непосредственностью, отобрали из сотни других претенденток на роль. В 2010 картина вышла под названием "... в стиле JAZZ". Шиловская была удостоена приза имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль на VIII фестивале "Московская премьера".

На съемочной площадке девушка познакомилась с режиссером Ренатом Давлетьяровым, пригласившим Аглаю на пробы к комедии "Моя безумная семья".

В этом же году девушка исполнила роль Мерседес в мюзикле "Монте-Кристо" на сцене театра "Московская оперетта". Ее актриса считает главной творческой удачей. В 2012 году было участие в мюзикле "Граф Орлов".

Шиловская исполнила десятки ярких ролей не только в театре, но и в кино. В 2013 Аглая появляется на съемочной площадке криминальной драмы "Чужой среди своих". После были многочисленные работы в картинах и многосерийных фильмах: "Ке-ды", "Прощай, любимая", "Медсестра", "Вурдалаки", "Чудотворец", "СССР" и другие.

В 2019 году Шиловская стала звездой сериала "Ловушка для королевы". В этот раз Аглае досталась роль девушки-гроссмейстера, столкнувшейся со сложным выбором. Мама и отчим вынуждают ее отказаться от личной жизни в угоду новым шахматным победам. Но сама она не хочет громких титулов, а мечтает об обычном женском счастье.

Судьбоносный скандал с экс-мужем Пугачевой

А в 2014 году Шиловскую пригласили в сериал "Кураж" бывшего супруга Аллы Пугачевой Александра Стефановича, который снят по мотивам творческого пути Примадонны.

Внучка актера Всеволода Шиловского Аглая исполнила роль журналистки.

"Девушка невероятной красоты, но, мягко говоря, со сложным характером. Аглая привыкла строить всех. Во время съемок в варьете на пароме Silja Line, который ходит между Хельсинки и Стокгольмом, устроила жуткий скандал.