Журнал: Омикрон скоро захлестнет больницы; в Страдиня задумались о создании "ковидариев"

Журнал Ir выяснял, как врачи готовятся к неизбежной "омикрон-волне" и ее последствиям.

"Хорошая новость заключается в том, что клиническое течение омикрона представляется относительно простым, без обширного и тяжелого поражения легких, которое вызывало множество смертей от вируса предыдущих типов", - сообщила член правления больницы им. П. Страдиня Илзе Крейцберга.

Однако омикрон может обострять хронические заболевания, в итоге, в отличие от предыдущих волн, большую часть госпитализированных могут составить не задыхающиеся инфицированные, нуждающиеся в ИВЛ, а пациенты с обострением заболеваний почек, сердца или других хронических нарушений, заразившиеся высококонтагиозным вариантом омикрон во время лечения профильного заболевания в больнице.

Чтобы продолжить работу в такой ситуации, больница Страдиня рассматривает возможность создания "ковидариев" - изолированных зон в отделениях различного профиля для лечения профильных пациентов, пораженных и Covid-19.