Сейм одобрил возмещение еврейской общине Латвии 40 млн евро

С резкой критикой законопроекта на дебатах выступили депутаты Национального объединения (НО), которые во время голосования не поддержали его. Во втором чтении за законопроект проголосовали 62 депутата, против были 18 парламентариев.

Несколько депутатов подали предложения к законопроекту, но все они были отклонены. Например, депутат Ральф Немиро предложил переименовать закон в закон о добровольном возмещении общинам Латвии, чтобы восстановить справедливость и оказать поддержку всем общинам, а не только еврейской.

В свою очередь фракция НО предложила заменить в законопроекте словосочетание "еврейская община" на "жертвы тоталитарных режимов". Депутат НО Янис Домбрава напомнил о том, что уничтожались и цыгане, а также нельзя забывать о преступлениях против латышского народа со стороны СССР и нацистской Германии.

Законопроект о добровольной выплате возмещения еврейской общине Сейм еще рассмотрит в окончательном чтении.

Предусматривается, что компенсация еврейской общине будет выплачиваться с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года.

Цель законопроекта - возместить по доброй воле часть невозвращенной во время реституции собственности по установленной государством кадастровой стоимости, чтобы устранить последствия исторической несправедливости.

В законопроекте отражен тот факт, что Латвийское государство не виновно и не несет ответственности за осуществленный во время оккупации Латвии Холокост, в результате чего у ряда исторически существовавших еврейских религиозных и общественных организаций нет правопреемников, а также не виновно и не несет ответственность за действия советского оккупационного режима.

До Второй мировой войны в собственности еврейских религиозных организаций, еврейской общины и ее членов, чьи семьи были полностью уничтожены, находились школы, детские дома, больницы, дома культуры. Во время денационализации права на эту собственность не могли быть восстановлены, так как все члены этих семей погибли в результате Холокоста или репрессий коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что во время нацистской оккупации было уничтожено около 75 000 евреев - граждан Латвии, или почти 90% довоенной еврейской общины.