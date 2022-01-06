Кариньш: мы работаем над тем, чтобы малообеспеченные могли защититься от Covid-19

По словам премьера, о росте цен на эти товары не стоит тревожиться, потому что, например, медицинские маски, которые раньше были дорогими, в условиях конкуренции стали дешевле.

"Если будет расти спрос на респираторы FFP2, думаю, что мы тоже можем ожидать падения цен", - отметил Кариньш, добавив, что ведется работа над большой централизованной закупкой средств защиты.