Кариньш: мы работаем над тем, чтобы малообеспеченные могли защититься от Covid-19

По словам премьера, о росте цен на эти товары не стоит тревожиться, потому что, например, медицинские маски, которые раньше были дорогими, в условиях конкуренции стали дешевле.
"Если будет расти спрос на респираторы FFP2, думаю, что мы тоже можем ожидать падения цен", - отметил Кариньш, добавив, что ведется работа над большой централизованной закупкой средств защиты.
Как сообщалось, правительство постановило продлить чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма коронавируса до 28 февраля, сохранив меры эпидемиологической безопасности и ограничения. Также обсуждается возможность требования носить только медицинские маски и респираторы FFP2, а также введение более широкого тестирования на Covid-19, но никаких конкретных решений пока не принято.