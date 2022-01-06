Чт, 6.01.2022
Во-первых, если вычислять чисто математически, в Латвии привитых сейчас больше, чем непривитых почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные
почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные

Кариньш: мы работаем над тем, чтобы малообеспеченные могли защититься от Covid-19

Кришьянис Кариньш ФОТО: Orso/Shutterstock

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы малообеспеченным людям были бесплатно доступны средства защиты от Covid-19, включая медицинские маски, респираторы FFP2 и экспресс-тесты, заявил после внеочередного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам премьера, о росте цен на эти товары не стоит тревожиться, потому что, например, медицинские маски, которые раньше были дорогими, в условиях конкуренции стали дешевле.

"Если будет расти спрос на респираторы FFP2, думаю, что мы тоже можем ожидать падения цен", - отметил Кариньш, добавив, что ведется работа над большой централизованной закупкой средств защиты.

Как сообщалось, правительство постановило продлить чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма коронавируса до 28 февраля, сохранив меры эпидемиологической безопасности и ограничения. Также обсуждается возможность требования носить только медицинские маски и респираторы FFP2, а также введение более широкого тестирования на Covid-19, но никаких конкретных решений пока не принято.


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