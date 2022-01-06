Иммунолог, обвиняемый в насилии над пациентками, подал заявление на журналистку LTV

Как сообщает Panorāma, Драгилева вместе с оператором Айнисом Купчисом в прошлом году создали видеосюжет об иммунологе Никифоренко. После сюжета он обратился в Госполицию, заявив, что журналистка во время съемок, пытаясь его догнать, сильно дернула доктора за руку. А от пережитого стресса у врача заболела голова.

Журналистка и оператор отмечают - снятый материал доказывает, что у журналистки даже нет возможности дотронуться до врача.

"Это чистое вранье, и я действительно удивлена таким поступком. Мне даже в голову не приходило, что можно просто выдумать что-то и с этим прийти в полицию. Конечно, я к нему не прикасалась. Это немыслимо, невозможно и находится за какими-либо рамками журналистики. Понятно, что это с его стороны попытка медя удержать от съемки сюжета о нем", - утверждает в передаче Драгилева.

Тем не менее Госполиция начала административный процесс по заявлению иммунолога.

Сам Никифоренко не отвечает на звонки и сообщения журналистов Panorāma.

Ранее, 8 декабря, появилась статья Re:Baltica "Нужно раздеться" и четырехсерийная история в подкасте Dokumentārijs, где рассказывалось о четырех женщинах, которые обратились в полицию по поводу сексуального насилия со стороны врача Евгения Никифоренко.