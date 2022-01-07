Трамп "сплел паутину лжи". Байден выступил с жесткой речью в годовщину штурма Капитолия

"Он бывший президент, побежденный с разницей в семь миллионов голосов в результате свободных и честных выборов", - добавил нынешний лидер США.

"Бывший президент США сплел паутину лжи о выборах 2020 года. Он поступил так, потому что ставит власть выше принципов, потому что считает собственные интересы выше интересов его страны, интересов Америки, потому что его уязвленное самолюбие значит для него больше, чем наша демократия или наша конституция. Он не может смириться с тем, что проиграл", - заявил Байден.

В своей речи он демонстративно избегал упоминания имени Трампа, вместо этого более десятка раз назвав его "бывшим президентом".

После поражения на выборах 2020 года Трамп долгое время настаивал, что голосование было нечестным, и на самом деле должен был победить он. Байден в своей нынешней реч назвал это попытками распространить "большую ложь" о выборах. "Правда в том, что ни одни выборы [...] в истории США не анализировали и не подсчитывали так тщательно, как эти", - сказал Байден.

На своем первом митинге после проигрыша Трамп два часа проговорил о себе и своей "украденной победе".

Штурм Капитолия сторонниками Трампа произошел примерно через месяц такой агитации. Побежденный президент выступал перед своими раздосадованными сторонниками в Вашингтоне, на митинге под названием "Спасем Америку".

За два часа до начала совместного заседания сената и Палаты представителей, на котором должна была быть официально сертифицирована победа Джо Байдена, Трамп выступил перед своими сторонниками, призвав их выйти к Капитолию и поддержать законодателей-республиканцев, которые намеревались опротестовать результаты президентских выборов.

Шаман Qanon ФОТО: Getty Images

Трамп обещал сам пойти к Капитолию, но не пошел. Его сторонники же ворвались в здание, невзирая на полицию, и разгромили его. В результате погибли пять человек - один полицейский и четверо сторонников Трампа.

"Они прошли туда не из патриотизма и не из принципа, - сказал о сторонниках Трампа Байден. - Они служили не Америке, а одному человеку".

Президент вновь повторил один из пунктов своей предвыборной платформы - Америкам находится на перекрестке между демократией и автократией.

Трамп олицетворяет автократическую Америку, заявил Байден. "Это не то, чем мы являемся. Мы никогда такими не были. И никогда, никогда не должны стать", - заявил президент.

"Они держат нож у горла американской демократии", - добавил Байден, говоря о сторонниках бывшего президента. Политики сегодня "борются за душу Америки", резюмировал он.

Что ответил Трамп

Дональд Трамп ФОТО: Getty Images

Дональд Трамп вскоре после речи Байдена выпустил собственное гневное обращение, в котором обвинил своего оппонента почти в том же самом, в чем Байден обвинил его.

"Байден воспользовался моим именем, чтобы еще сильнее разделить Америку", - заявил Трамп, назвав выступление президента "политическим театром".

Он, впрочем, продолжил настаивать, что "большой ложью" были именно результаты позапрошлогодних выборов.

"Демократы хотят завладеть этим днем, шестым января, чтобы подогревать страхи и разделять американский народ", - добавил Трамп.

Демократы запланировали на 6 января ряд памятных мероприятий. Они проведут молитвы и минуту молчания в нижней палате Конгресса, а потом лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса проведут дискуссию о произошедшем с ведущими историками.

Трамп - не единственный, кто обвиняет демократов в попытке политизировать память о штурме Капитолия. В этом же обвинил Байдена видный республиканец Линдси Грэм в "Твиттере", почему-то предположив, что речь президента показывали в Афганистане.