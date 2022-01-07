Грядут рекорды: ВОЗ прогнозирует скачок заболеваемости Covid-19

В свою очередь число смертей, связанных с Covid-19, упало до 41 178 с 44 680 неделю назад.

"На прошлой неделе зарегистрировано самое большое на сегодняшний день число новых случаев с начала пандемии", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Агентство здравоохранения ООН в еженедельном отчете о пандемии сообщило, что за неделю было зарегистрировано 9 520 488 новых случаев.

Хотя омикрон-штамм вируса, по-видимому, не оказывает такого серьезного воздействия, как дельта-штамм, особенно когда человек был вакцинирован, глава ВОЗ заявил, что это не значит, что его можно отнести к категории легких - как в случае с предыдущими формами, он отправляет людей в больницы, доводит до смерти.

"Цунами новых случаев настолько велико, что создает нагрузку на системы здравоохранения во всем мире", - заявил глава ВОЗ.

Рост числа новых случаев Covid-19 варьируется по всему миру. В Америке он удвоился, а в Африке увеличился всего на 7%.

При этом предположение, что омикрон может быть последней формой коронавируса, является "представлением желаемого за действительное", сказал представитель ВОЗ Майкл Райан.