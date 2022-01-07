У мэрии мексиканского города оставили машину с 10 трупами

Тела жертв находились во внедорожнике, оставленном на главной площади города Сакатекас, сообщил в социальных сетях губернатор города Давид Монреаль.

На трупах были следы ударов.

Позже губернатор объявил в Twitter, что виновные в убийстве арестованы, но не рассказал, кто это.

Министерство безопасности Мексики подтвердило количество найденных трупов и заявило, что направило сотрудников для помощи в расследовании инцидента.

В Северной Мексике печально известные картели "Новое поколение" в Синалоа и Халиско борются за контроль над маршрутами контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.

В штате Сакатекас в последние годы наблюдается рост насилия. В ноябре во Фреснильо были обнаружены тела шести человек, висевших на дереве и возле моста, что побудило правительство Мексики направить туда дополнительные силы безопасности.