У мэрии мексиканского города оставили машину с 10 трупами
На севере Мексики в автомобиле, оставленном у мэрии в четверг, 6 января, были найдены 10 человеческих тел, сообщили власти страны.
На севере Мексики в автомобиле, оставленном у мэрии в четверг, 6 января, были найдены 10 человеческих тел, сообщили власти страны.
Тела жертв находились во внедорожнике, оставленном на главной площади города Сакатекас, сообщил в социальных сетях губернатор города Давид Монреаль.
На трупах были следы ударов.
Позже губернатор объявил в Twitter, что виновные в убийстве арестованы, но не рассказал, кто это.
Министерство безопасности Мексики подтвердило количество найденных трупов и заявило, что направило сотрудников для помощи в расследовании инцидента.
В Северной Мексике печально известные картели "Новое поколение" в Синалоа и Халиско борются за контроль над маршрутами контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.
В штате Сакатекас в последние годы наблюдается рост насилия. В ноябре во Фреснильо были обнаружены тела шести человек, висевших на дереве и возле моста, что побудило правительство Мексики направить туда дополнительные силы безопасности.
В Мексике с тех пор, как правительство привлекло армию к борьбе с наркокартелями, в результате кровопролития погибли более 300 000 человек.