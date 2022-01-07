Официальный Казахстан заявил о восстановлении порядка. Убиты 26 "преступников"

В МВД страны сообщили, что все здания администраций и отделений полиции взяты под контроль. На всей территории страны ввели "критический красный" уровень террористической опасности.

Восстановлены железнодорожные перевозки, а работа аэропорта Алматы приостановлена до обеда 7 января. Российские миротворцы и правоохранительные органы Казахстана взяли аэропорт под контроль, заявили в Минобороны России.

В стране выставлены 70 круглосуточных блокпостов, в их числе шесть вокруг Нур-Султана. В Алматы вооруженные силы проводят "зачистку" улиц.

26 "преступников"

В МВД сообщили об убийстве 26 "преступников", которые участвовали в протестах. "Всего задержаны более трех тысяч, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены", - сообщили в МВД. По информации ведомства, погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, а 748 полицейских и служащих Нацгвардии пострадали.

Заместитель главы администрации президента сообщил, что сначала полиция и Нацгвардия не стреляли по протестующим, "однако потом голоса мирных протестующих затонули в призывах к насилию и беспорядкам". По словам Абаева, "толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками, и "коктейлями Молотова"", которые занимались мародерством, нападали на оружейные магазины, отбирали у полиции средства связи, захватывали и громили административные здания и офисы телеканалов в Алматы.

Последние новости о стычках

Вечером в четверг, 6 января, в городе Алматы возобновились столкновения и уличные бои - очевидцы сообщали о стрельбе у площади Республики. Перестрелки продолжались всю ночь, отдельные выстрелы можно было слышать и утром в пятницу, сообщил "Хабар 24".

6 января Генеральная прокуратура страны возбудила уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и начала досудебное расследование по статье об актах терроризма. Виновным может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения, также их могут лишить гражданства.

Токаев приказал стрелять по "террористам" на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ стрелять на поражение по "террористам", участвующим в массовых беспорядках.

"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", - заявил Токаев.