Шутки и мемы уже не остановить - интервью Собчак с Блиновской

Контекст

Интервью получилось весьма напряженным. Елена отказалась отвечать на многие вопросы журналистки. Блиновская, которая часто говорит о свете в душе, любви и спокойствии, была не готова к критике со стороны Собчак.

Ксения во время беседы заметила, что по сути коуч - это "продавец воздуха". На что Блиновская ответила: "Я тебе сейчас в рожу плюну... Или скину за борт", - а затем заявила, что обиделась и больше не хочет говорить с Собчак. Елена затыкала уши и кричала: "Я ничего не слышу!".

Подробнее об интервью можно прочитать здесь.