Шутки и мемы уже не остановить - интервью Собчак с Блиновской
После нашумевшего интервью Ксении Собчак с коучем Еленой Блиновской активизировались и пользователи TikTok и Twitter.
После нашумевшего интервью Ксении Собчак с коучем Еленой Блиновской активизировались и пользователи TikTok и Twitter.
Контекст
Интервью получилось весьма напряженным. Елена отказалась отвечать на многие вопросы журналистки. Блиновская, которая часто говорит о свете в душе, любви и спокойствии, была не готова к критике со стороны Собчак.
Ксения во время беседы заметила, что по сути коуч - это "продавец воздуха". На что Блиновская ответила: "Я тебе сейчас в рожу плюну... Или скину за борт", - а затем заявила, что обиделась и больше не хочет говорить с Собчак. Елена затыкала уши и кричала: "Я ничего не слышу!".
Подробнее об интервью можно прочитать здесь.
#блиновская и #собчак краткое содержание интервью pic.twitter.com/JrCoGGAcnU— Екатерина Сапрыкина (@Crumpet_k) January 6, 2022
Наткнулась на лучшее объяснение того, почему Блиновская в интервью выглядит совершенно отбитой pic.twitter.com/yqGvp5BqpP— бардуля (@bardulya) January 5, 2022
святые небеса зачем я включила это интервью с блиновской. вайб чисто собчак в момент, когда блиновская "рыдает" при встрече с фанаткой (или кто эта внезапная женщина?): ЧТО. ЗА. ДИЧЬ.— Margarita (@margantsovka) January 3, 2022
Представляете блиновская ваш начальник и вам что то надо у неё спросить…— зря вы хрюкаете (@hrugogo) January 4, 2022
Я про себя ржал в этом месте. Особенно трогательно, когда Блиновская вспомнила ее глаза. А глаза Собчак мы теперь не забудем на эту постанову)) pic.twitter.com/4aOk7fvTPU— Бенцион Вишер (@benzionwisher) January 5, 2022
Блиновская у Собчак - это просто приз за кринж года уже в январе, я уверен, никто её не переплюнет— lé konovàlêœ (@Konovalho) January 3, 2022
блиновская муд pic.twitter.com/ine2i6Ygxx— катюшка 💡 (@katharinegirl) January 3, 2022
Тех, кто раз за разом несут деньги Блиновской воспитали люди, которые заряжали воду у Кашпировского. Все циклично. А сама Блиновская, конечно, крайне марзотна.— Ксения Фролова (@KseniaFrolova) January 7, 2022
У российской женщины только два союзника — её Елена Блиновская и её Михаил Лабковский.— ХУМУС И ФАЛАФЕЛЬ (@brusyaturnichki) January 7, 2022
всё, что я знаю про елену блиновскую-я знаю против своей воли#собчак #блиновская— сюрпрекраснонизм (@zamcof) January 6, 2022
О. И в тиктоке везде Блиновская 😂— Angie...(18+) (@Angie_Enzorry) January 6, 2022
Шикарно. Прям шикарно.
Лена гениальна. На пару с Собчак 😂
@vikachau #собчак #собчакинтервью #собчакблиновская #блиновская #блиновская_марафон_желаний #марафонжеланий ♬ original sound - Victoria Chau @vikachau #собчак #собчакинтервью #собчакблиновская #блиновская #блиновская_марафон_желаний ♬ original sound - Victoria Chau @lexusso #блиновская #собчакинтервью #собчак #марафонжеланий #юмор #прикол ♬ оригинальный звук - LexussO
Кстати, интервью Собчак с Блиновской разобрала и психолог Вероника Степанова, которая раскритиковала Блиновскую.
@veronikstepanova Ответ пользователю @lily25764689 #Блиновская#мошеничество #хабалка #Собчак#интервью#ВероникаСтепанова #психолог #степанова #мамакошка ♬ оригинальный звук - veronikastepanova
И еще несколько реакций:
@nastya_kravch #блиновская#экзамен#препод#МагнитНаЛёд #собчак#собчакблиновская ♬ оригинальный звук - Анастасия Кравченко @laura.kardan Стало грустно от этого интервью. А вам как? #психология #блиновская #собчакинтервью #марафонжеланий #еленаблиновская ♬ оригинальный звук - ПСИХОЛОГИЯ| Любовь к себе