Пт, 7.01.2022
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Шутки и мемы уже не остановить - интервью Собчак с Блиновской

После нашумевшего интервью Ксении Собчак с коучем Еленой Блиновской активизировались и пользователи TikTok и Twitter. 

Контекст

Интервью получилось весьма напряженным. Елена отказалась отвечать на многие вопросы журналистки. Блиновская, которая часто говорит о свете в душе, любви и спокойствии, была не готова к критике со стороны Собчак.

Ксения во время беседы заметила, что по сути коуч - это "продавец воздуха". На что Блиновская ответила: "Я тебе сейчас в рожу плюну... Или скину за борт", - а затем заявила, что обиделась и больше не хочет говорить с Собчак. Елена затыкала уши и кричала: "Я ничего не слышу!".

Подробнее об интервью можно прочитать здесь.

Реакции в Twitter

Реакции в TikTok

@sister_julia #блиновская#собчак ♬ оригинальный звук - Юлия
@vikachau #собчак #собчакинтервью #собчакблиновская #блиновская #блиновская_марафон_желаний #марафонжеланий ♬ original sound - Victoria Chau
@its_lunatik #блиновская #марафонжеланий #собчак ♬ оригинальный звук - lizzyy_olsen
@tanyahomets6 #блиновская #марафонжеланий #рек #собчак ♬ оригинальный звук - 🦊
@vikachau #собчак #собчакинтервью #собчакблиновская #блиновская #блиновская_марафон_желаний ♬ original sound - Victoria Chau
@5stafamily #Блиновская ♬ оригинальный звук - хивлад
@lexusso #блиновская #собчакинтервью #собчак #марафонжеланий #юмор #прикол ♬ оригинальный звук - LexussO

Кстати, интервью Собчак с Блиновской разобрала и психолог Вероника Степанова, которая раскритиковала Блиновскую.

@veronikstepanova Ответ пользователю @lily25764689 #Блиновская#мошеничество #хабалка #Собчак#интервью#ВероникаСтепанова #психолог #степанова #мамакошка ♬ оригинальный звук - veronikastepanova

И еще несколько реакций: 

@nastya_kravch #блиновская#экзамен#препод#МагнитНаЛёд #собчак#собчакблиновская ♬ оригинальный звук - Анастасия Кравченко
@laura.kardan Стало грустно от этого интервью. А вам как? #психология #блиновская #собчакинтервью #марафонжеланий #еленаблиновская ♬ оригинальный звук - ПСИХОЛОГИЯ| Любовь к себе
@gryviuk #осторожнособчак #собчак #собчакинтервью #рафтинг #блиновская #блиновская_марафон_желаний ♬ оригинальный звук - nata gryviuk

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