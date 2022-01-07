Вакцинация против Covid-19: с какого момента считают срок действия сертификата

Ковид-сертификаты для взрослых таковы - девять месяцев после завершения курса первичной вакцинации вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer) или пять месяцев после получения первой дозы вакцины Janssen. Завершение основного курса означает, что были введены две дозы, в то время как в случае с Janssen - одна доза.

Таким образом, срок действия сертификата будет исчисляться с даты введения второй вакцины, в случае с Janssen - первой.

Срок действия не будет исчисляться с даты вступления в силу сертификата о прохождении первичного курса, т. е. через 15 дней после вакцинации.

"Важен момент, когда в электронную систему здравоохранения будут внесены данные об окончании начального курса", - пояснила на пресс-конференции в пятницу, 7 января, ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала. Она сказала, что часто это занимает два дня. "К примеру, если первичная вакцинация была завершена 5 января [человек был вакцинирован в этот день], но этот факт был внесен в электронную систему здравоохранения 6 января, то срок действия сертификата начнется 6 января".

Исключения и нетрадиционные ситуации

Несовершеннолетние имеют бессрочные справки, поскольку бустерная вакцинация в этой возрастной группе пока не используется. Как уточняет SPKC, если были получены две дозы (AstraZeneca, Moderna и Pfizer) и зафиксирован факт выздоровления от Covid-19, сертификат начинает действовать немедленно.

На вопрос о таких комбинациях, как однократная доза прививки (в том числе и Janssen) и перенесенное заболевание, специалисты поясняют, что в случае подобных сочетаний сертификат не является бессрочным и будет действовать 6 месяцев (после выздоровления).

Однако если лабораторно подтвержден факт перенесенного Covid-19 до вакцинации и проведена вакцинация одной из двух доз, сертификат действителен в течение девяти месяцев. Это касается всех вакцин, применяемых в Латвии.

Как сообщила на пресс-конференции в пятницу, 7 января, руководитель Бюро проекта вакцинации Эва Юхневича,

срок действия сертификата 349 тысяч латвийцев истекает 15 февраля.

Где узнать срок действия?

Как сообщила Гайгала, он будет доступен на сайте covidsertifikats.lv. Она подчеркнула, что в настоящее время оценивается техническое решение, чтобы с 15 февраля в профиле каждого пользователя отображалось оповещение об истечении срока действия сертификата.

"В настоящее время срок действия можно рассчитать, посмотрев на дату в вашем сертификате, когда была проведена вакцинация",

- указала Гайгала.