От -15 до оттепели. Новейший прогноз погоды на следующую неделю

В выходные время от времени ожидается снег, в основном в Курземе и Видземе, меньше - в Земгале, а вот в Латгале выходные пройдут совсем без осадков.

Температура воздуха ночью составит -1…-7 градусов, днем будет ​​0…-3 градуса, в воскресенье в Курземе - до +1…+3 градусов. Преобладающим будет южный, юго-западный ветер, который в субботу станет сильнее, а в воскресенье - спокойнее.

В начале следующей недели мороз немного усилится, ночью в восточной части Латвии ожидается до -10...-15 градусов, но во второй половине недели оттепель вернется. В начале недели осадков не будет, однако с приходом оттепели ожидается небольшой снег, переходящий в дождь и образующий гололедицу. Также в середине недели значительно усилится западный и юго-западный ветер.

С наступлением холодов подъем уровня воды в реках Курземе и Земгале прекратился, только в Лиелупе на участке от Елгавы до Калнциемса он продолжает повышаться.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии отменил оранжевое предупреждение, действовавшее ранее на этой неделе в Курземе и на берегу Лиелупе в Земгале, где были затоплены поймы, низменности, участки некоторых дорог и хозяйственные угодья.

По текущим прогнозам, когда на следующей неделе начнется оттепель, уровень воды в реках Латвии снова поднимется.

В субботу во многих местах Латвии ожидается снегопад, местами в Курземе - сильный

В субботу, 8 января, в Латвии будет преимущественно облачно, в Латгале выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Во многих местах выпадет снег. В Курземе местами возможны сильные осадки, а в Лиепае слой снега может достичь десяти сантиметров.

Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 0 до -5 градусов, ночью на северо-востоке страны - до -10 градусов.