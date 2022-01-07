Литва выплатит компенсацию одному из организаторов терактов 11 сентября

"Составленная Абу Зубайды доверенность его представителю на подачу прошения о выплате присужденной ему компенсации была легализована апостилем и до 21 декабря 2021 года компенсация была выплачена - осуществлен перевод средств на указанные в прошении счета", - информировало BNS Министерство юстиции.

По данным, полученным из Министерства юстиции, 21 декабря на указанный в прошении счет было переведено 100 тыс. евро, еще 30 тыс. евро переведено его адвокату.

"4 января мы получили подтверждение, что деньги получены, и в тот же день информировали Комитет Европейского совета, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации", - указано в информации Министерства юстиции.

Руководитель группы юридического представительства при Министерстве юстиции Ричардас Дзиковичюс ранее сообщил BNS, что адвокат Абу Зубайды предоставила подтвержденное заключенным разрешение на перевод денег.

В общей сложности ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 000 евро: 100 тысяч евро - Абу Зубайда, 30 тыс. евро его адвокату.

Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе.

Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве, и обязал выплатить 130 тыс. евро компенсации.