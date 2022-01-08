Сб, 8.01.2022
Появляется такой образ жизни. Они дошли до того, что им неинтересно искать новую работу, потому что есть другие доходы Янис Херманис, финансовый и налоговый эксперт LDDK
Янис Херманис, финансовый и налоговый эксперт LDDK
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Фото ⟩ Ночью в центре Минска обрушилась часть моста

ФОТО: Наша Нiва

В ночь на субботу, 8 января, в центре Минска обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Мост рухнул примерно в три ночи, когда движение транспорта и людей там минимальное. Пострадавших нет, пишет "Наша Нiва".

Изменено движение транспорта, серьезно поврежден один из светофоров.

Ранее городские власти назвали предварительную версию: к обрушению привела усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за колебания температур).

"Работы на путепроводе через улицу Немига будут вестись круглосуточно. Наша задача - в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю - разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно", - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

ФОТО: Наша Нiва

Мост через Немигу - часть важной транспортной артерии, ведущей с северо-запада на юго-восток города. Исчезновение моста приведет к перегрузке альтернативных маршрутов.

ФОТО: Наша Нiва

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