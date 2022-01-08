Фото ⟩ Ночью в центре Минска обрушилась часть моста

Ранее городские власти назвали предварительную версию: к обрушению привела усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за колебания температур).

"Работы на путепроводе через улицу Немига будут вестись круглосуточно. Наша задача - в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю - разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно", - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.