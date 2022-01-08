Видео ⟩ Вместо хлеба - обезболивающие: кассир в Лиепае работает без отдыха

"Что за безумие творится в Лиепае, в магазине Top в Каросте? Там работает моя подруга, и все, что я вижу - что она вместо хлеба ест обезболивающие таблетки.

Касса реально открыта с 7 или 8 утра - как открывается магазин - и до закрытия. Изредка в течение дня ей удается выпить кофе, времени на обед просто нет!

Кажется, что в законе не сказано, что кассиры должны работать без еды больше десяти часов в день", - пишет зрительница передачи.

Передача обратилась в ответственные инстанции, чтобы выяснить, какие права имеют работники.

"Каждый работник, рабочий день которого дольше 6 часов, уже имеет право на обеденный перерыв. Проработав больше четырех часов, есть право на обеденный перерыв, который не может быть короче 30 минут. Конечно, в связи со спецификой работы могут быть ситуации, когда нельзя сразу предоставить весь обеденный перерыв. Тогда закон допускает разделить время перерыва, но каждая его часть не может быть меньше 15 минут", - поясняет представитель Трудовой инспекции.

Журналист отправилась по другим магазинам Каросты, чтобы выяснить, есть ли основания для подозрений зрительницы передачи относительно работы без отдыха.

Опрошенные продавцы были удивлены таким заявлением, подчеркнув, что у них нет проблем с необходимыми обеденными перерывами. На работе они не чувствуют себя уставшими и могут пообедать.

С 15 ноября, когда невакцинированные больше не могут работать, супермаркеты чувствуют нехватку сотрудников. Но это не значит, что у работающих сократится время на отдых, заявляет 4. studija.