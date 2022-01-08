Сб, 8.01.2022
Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет! Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии
Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии

В Риге на следующей неделе пройдет ежегодное собрание послов Латвии

Здание МИД Латвии ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С 10 по 13 января в Риге пройдет ежегодное собрание руководителей дипломатических представительств Латвии за рубежом, на котором будут обсуждаться приоритеты и текущие задачи внешнеполитического ведомства, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Собрание откроет премьер-министр Кришьянис Кариньш, перед послами выступит министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Послы также встретятся с президентом Эгилом Левитсом, председателем Сейма Инарой Мурниеце, главами парламентских комиссий.

Во время собрания у послов предусмотрены дискуссии о внешней политике и политике безопасности с министром обороны Артисом Пабриксом, о политике Европейского союза - с генеральным секретарем Европейской комиссии Илзе Юхансоне, по вопросам отраслевой политики - с министром сообщения Талисом Линкайтсом, министром охраны среды и регионального развития Артуром Томсом Плешсом, президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, главой Латвийского агентства инвестиций и развития Каспаром Рожкалнсом и др.


НАВЕРХ
Back