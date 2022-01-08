В Риге на следующей неделе пройдет ежегодное собрание послов Латвии

Собрание откроет премьер-министр Кришьянис Кариньш, перед послами выступит министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Послы также встретятся с президентом Эгилом Левитсом, председателем Сейма Инарой Мурниеце, главами парламентских комиссий.

Во время собрания у послов предусмотрены дискуссии о внешней политике и политике безопасности с министром обороны Артисом Пабриксом, о политике Европейского союза - с генеральным секретарем Европейской комиссии Илзе Юхансоне, по вопросам отраслевой политики - с министром сообщения Талисом Линкайтсом, министром охраны среды и регионального развития Артуром Томсом Плешсом, президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, главой Латвийского агентства инвестиций и развития Каспаром Рожкалнсом и др.