Комментарий: Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Тем же путем, похоже, готов пойти Касым-Жомарт Токаев. Его статус президента Казахстана, надо заметить, сейчас никем не оспаривается, хотя и неясно, как он мог возглавить Совбез страны - ведь этот пост пожизненно принадлежит первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Впрочем, где Назарбаев и жив ли он, никто не знает. В любом случае, о помощи Токаев попросил именно ОДКБ и, значит, Москву.

Другой традиционный партнер Казахстана - Турция, она инвестировала напрямую в среднем от $250 до $350 млн в год в его экономику, входя в 10-ку крупнейших инвесторов. Неудивительно, что там ревнуют к усилению России. Может быть поэтому некоторые турецкие СМИ уверяют, что перед тем, как отправить миротворцев, Кремль якобы выставил Токаеву условия: признание Крыма российским, русского языка - вторым официальным, предоставление автономии русским на севере Казахстана и, наконец, создание военной базы или нескольких баз.

Контингент ОДКБ останется в Казахстане?

Пример Лукашенко убеждает нас, что предложить признать Крым постсоветский лидер, попавший в зависимость от Кремля, догадается и сам. Без всяких условий со стороны России.

Что касается военных баз на территории Казахстана, то лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в полном соответствии с названием своей политической силы и как бывший десантник уже рубанул правду-матку, предложив оставить контингент ОДКБ навсегда. Даром, что это вряд ли автоматически принесет в регион "мир и спокойствие", тогда как повод для недовольства у тех казахстанцев, что не рады вводу российских войск, из временного может превратиться в постоянный. И тут русскоязычным северного Казахстана и правда может понадобиться какая-то автономия, потому что отношение к ним со стороны казахов может испортиться.

Что еще можно попросить у Казахстана

А могла бы, в теории, Россия попросить что-то еще? Особенно, если Токаев не выкарабкается в ближайшие месяцы из полузависимого положения? Вариантов тут может быть много. Например, совместный контроль южных, ближних к Афганистану границ. Самая протяженная и практически никак не оборудованная граница у России именно с Казахстаном. Чтобы обеспечить себя от проникновения из нестабильных стран, управляемых исламистами, проще отсекать нежелательные элементы еще на входе в пространство ОДКБ.

Другая история - казахстанский уран, 42% мировой добычи. Контроль над ним очень важен и для атомной энергетики, и на случай возможной новой гонки вооружений с Западом. СП с "Росатомом" стал бы здесь лакомым кусочком.

Далее нефте- и газодобыча. Российские компании такие как "Лукойл" и "Газпром" в Казахстане уже работают, но "расширение сотрудничества" наверняка хочется и другим российским игрокам вроде Игоря Сечина.

И последнее - это сотрудничество с Китаем - не политическое, а, скорее, экономическое. Все эти "шелковые пути" в Евросоюз в обход России. Можно их отсечь, а можно взять под контроль. Оба варианта должны Кремлю нравиться - и все это при нынешнем положении дел достаточно реально.

Так что Казахстан может ожидать долгий период не всегда взаимовыгодной дружбы с Россией. Тридцать лет отстраивавшийся Назарбаеввым по кирпичику казахстанский суверенитет восстановить будет нелегко. Скорее всего, это теперь работа для преемников Токаева.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский