Предприниматели выставили оценки министрам правительства Кариньша
Почти 200 опрошенных предпринимателей оценили работу Кабинета министров Кришьяниса Кариньша, сообщают "Новости TV3".
Почти 200 опрошенных предпринимателей оценили работу Кабинета министров Кришьяниса Кариньша, сообщают "Новости TV3".
На этой неделе минуло 1078 дней с тех пор, как у власти находится нынешний Кабинет министров. Таким образом, правительство Кариньша стало самым продолжительно работающим в истории демократической Латвии.
Время это не было легким. По сравнению с январем 2019 года, состав правительства пережил значительные перемены, в то же время большая часть времени была проведена под знаком пандемии и различных ограничений.
Это отразилось на рейтингах правительства Кариньша, а теперь - и на новом опросе предпринимателей, в котором Торгово-промышленная палата призвала членов оценить Кабинет министров по десятибалльной шкале. Единогласия нет.
На опрос отозвались 185 предпринимателей - как из Риги, так и из регионов. Как и небольшие, так и те, кто трудоустраивает более 250 человек.
Наибольшие оценки предприниматели поставили министрам иностранных дел и обороны - держатели этих портфелей традиционно имеют относительно высокие рейтинги и среди остальной части общества. В свою очередь наименьшие рейтинги - у министров здравоохранения и финансов.
Как отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, за два года пандемии в Латвии министр здравоохранения сменился всего один раз. В других местах все было куда тяжелее.
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