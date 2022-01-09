Предприниматели выставили оценки министрам правительства Кариньша

На этой неделе минуло 1078 дней с тех пор, как у власти находится нынешний Кабинет министров. Таким образом, правительство Кариньша стало самым продолжительно работающим в истории демократической Латвии.

Время это не было легким. По сравнению с январем 2019 года, состав правительства пережил значительные перемены, в то же время большая часть времени была проведена под знаком пандемии и различных ограничений.

Это отразилось на рейтингах правительства Кариньша, а теперь - и на новом опросе предпринимателей, в котором Торгово-промышленная палата призвала членов оценить Кабинет министров по десятибалльной шкале. Единогласия нет.

Примерно 30% считают, что правильная оценка правительства - между шестью и восемью баллами, однако примерно половина - что нужно ставить тройку или еще меньше. Средняя оценка - около четырех.

На опрос отозвались 185 предпринимателей - как из Риги, так и из регионов. Как и небольшие, так и те, кто трудоустраивает более 250 человек.

Наибольшие оценки предприниматели поставили министрам иностранных дел и обороны - держатели этих портфелей традиционно имеют относительно высокие рейтинги и среди остальной части общества. В свою очередь наименьшие рейтинги - у министров здравоохранения и финансов.

Как отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, за два года пандемии в Латвии министр здравоохранения сменился всего один раз. В других местах все было куда тяжелее.