США готовы ввести против России эмбарго по аналогии с КНДР

В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. "Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений", - сообщило агентство AP.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет подпадут не только электроника и программное обеспечение, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной мере использовались американские технологии.

Вооружение "украинских партизан"

Между тем газета The New York Times (NYT) сообщила, что Белый дом рассматривает возможность вооружения "украинских партизан", которые будут "бороться с оккупацией" в случае вторжения российских войск в Украину. При этом все источники отмечают, что никаких решений пока не принято, и США и их союзники в Европе по-прежнему надеются, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военную операцию против Украины.

Агентство Bloomberg отмечает, что администрация Байдена ужесточает тон в преддверии запланированных на предстоящую неделю переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Западные и украинские источники с осени 2021 года сообщают, что Россия осуществляет массированную переброску войск и военной техники к границе с Украиной. По их мнению, это может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Кремль также требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в Североатлантический альянс.

Предварительная часть переговоров РФ и США стартует 9 января

Предварительная часть переговоров России и США по вопросам безопасности стартует уже 9 января. Об этом в субботу, 8 января, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

"О том, готова ли Россия к серьезным и честным переговорам, мы не узнаем, пока не приступим к этим дискуссиям, которые начнутся завтра вечером", - отметил чиновник, добавив, что стороны, вероятно, проведут "предварительный разговор" вечером 9 января, прежде чем перейдут к "основной встрече" 10 января.

"Мы подходим к этим встречам, реалистично оценивая ситуацию, а не с оптимистичным настроем", - добавил источник, указав, что основная задача переговоров, чтобы стороны смогли изучить ситуацию, а не прийти к твердым обещаниям.

Венди Шерман встретится с Сергеем Рябковым

"Нисколько не удивлюсь, если российские СМИ начнут сообщать, возможно, еще во время переговоров, что США пошли на всевозможные уступки России. Это - преднамеренная попытка внести раскол среди союзников, отчасти путем манипуляции", - считают в американской администрации.

Как сообщил представитель Госдепартамента, заместитель госсекретаря США Венди Шерман вечером 9 января пообщается с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Шерман будет сопровождать начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Джеймс Мингас, Рябкова - заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

Перспективы размещения наступательных ракетных систем в Украине

Обсуждаться будут, в частности, перспективы размещения в Украине наступательных ракетных систем, а также будущее ряда ракетных систем в Европе в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Наконец, Вашингтон готов обсудить возможность взаимных ограничений на масштабы военных учений, проводимых Россией, а также США и НАТО, цитирует источник агентство AFP.

Переговоры США и РФ

Основная часть переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет в Женеве 10 января.

Заседание Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января, подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.