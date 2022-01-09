Израиль разрешил въезд вакцинированным туристам
В субботу, 9 января, Израиль открыл границы для туристов, разрешив въезд в страну тем, кто признаны вакцинированными или переболели Covid-19.
В субботу, 9 января, Израиль открыл границы для туристов, разрешив въезд в страну тем, кто признаны вакцинированными или переболели Covid-19.
Послабление ограничений относится на тех туристов, которые не прибывают из стран высокого риска.
Израиль запретил въезд туристам с учетом рисков, которые связаны с новым и более заразным омикрон-штаммом коронавируса.
Первые случаи омикрона в Израиле были подтверждены в конце ноября.
Решение было принято после заключения экспертов, которые признали, что у этих ограничений больше нет смысла, с учетом быстрого распространения омикрона в стране.
Решение о послаблении требований было принято после собрания премьер-министра Нафтали Бенета с министрами иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, туризма и транспорта.
Туристы по прибытию в Израиль должны провести на карантине 24 часа, или до того момента, как получат негативный результат ПЦР-теста.
В согласии с правилам вакцинации в Израиле, вакцинированными считаются те, кто получил две дозы прививки в последние шесть месяцев или получили бустерную дозу.
Новые правила касаются и тех, кто переболел Covid-19.