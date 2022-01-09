Израиль разрешил въезд вакцинированным туристам

Послабление ограничений относится на тех туристов, которые не прибывают из стран высокого риска.

Израиль запретил въезд туристам с учетом рисков, которые связаны с новым и более заразным омикрон-штаммом коронавируса.

Первые случаи омикрона в Израиле были подтверждены в конце ноября.

Решение было принято после заключения экспертов, которые признали, что у этих ограничений больше нет смысла, с учетом быстрого распространения омикрона в стране.

Решение о послаблении требований было принято после собрания премьер-министра Нафтали Бенета с министрами иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, туризма и транспорта.

Туристы по прибытию в Израиль должны провести на карантине 24 часа, или до того момента, как получат негативный результат ПЦР-теста.

В согласии с правилам вакцинации в Израиле, вакцинированными считаются те, кто получил две дозы прививки в последние шесть месяцев или получили бустерную дозу.