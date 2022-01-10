"Заболеваемость стремительно растет!": Медсестра о Covid-19 во Франции и высказываниях Макрона

Француженка Элизабет Берге более 30 лет работает в медицинской отрасли. Она ежедневно работает в больнице одного из крупнейших городов Франции - Лионе. Новостной портал Apollo.lv связался с Элизабет, она рассказала о текущей ситуации во Франции, а также о заявлениях президента Эммануэля Макрона в отношении непривитых лиц.

Элизабет - медсестра, которая специализируется на борьбе с инфекционными заболеваниями и эпидемиологии. Она говорит, что ситуация во Франции становится все более угрожающей.

"Заболеваемость продолжает быстро расти, но есть и положительная тенденция - ситуация в отделениях интенсивной терапии больниц не такая критическая", - говорит она.

Она считает, что это во многом связано с вакцинацией, так как во Франции она на высоком уровне - охват достиг почти 74%.

Однако ситуация с оказанием других медицинских услуг является критической. "Существует перегруженность из-за нехватки медицинского персонала для оказания этих услуг. В принципе, большая часть персонала прошла переподготовку для работы с пациентами с Covid-19".

По словам представителя медицинского учреждения, омикрон-штамм уже вытеснил дельта-вариант во Франции и стал доминирующим вариантом.

"Это вполне логичный сценарий - пандемия развивается, появляются новые варианты вируса, превосходящие предыдущие. Сейчас это работает как цикл", - объясняет Элизабет.

Она подчеркивает, что необходимы меры безопасности для снижения заболеваемости. "Если мы хотим искоренить Covid-19, мы должны соблюдать меры предосторожности и ограничения, если мы не хотим, чтобы это продолжалось в ближайшие годы".

Элизабет указывает, что в каждой стране ситуация разная, но цель остается прежней - искоренить Covid-19.

Совсем недавно президент Эммануэль Макрон произвел фурор не только во Франции, но и во всем мире. Он публично делал громкие заявления о том, что будет пытаться усложнить жизнь непривитым людям.

Элизабет заявила, что поддержала бы такое решение президента. "Конечно, у каждого есть выбор - делать прививку или нет. Однако непривитые очень упрямы и не хотят идти на компромисс, поэтому возникают такие ситуации".

Высказывания Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны оппонентов за то, что он хочет усложнить жизнь французам, которые не вакцинированы против Covid-19.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 января, предупредил жителей, которые еще не вакцинировались от Covid-19, что он усложнит им жизнь, ограничив доступ к важным для жизни вещам.

"Что касается невакцинированных, я действительно хочу создать им трудности. И мы продолжим это делать до конца. Это стратегия", - сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

Президент добавил, что это означает "по возможности ограничить их доступ к социальной жизни".

"Я не собираюсь сажать их в тюрьму, я не собираюсь вакцинировать их силой", - добавил Макрон.

"Поэтому мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете сходить в ресторан. Вы не сможете сходить в кафе, вы не сможете сходить в театр. Вы не сможете сходить в кино", - пояснил Макрон.

"Никакая чрезвычайная ситуация в здравоохранении не оправдывает такие слова", - сказал руководитель правой партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо.

"Эммануэль Макрон говорит, что полюбил французов, но кажется, что ему особенно нравится их унижать. Мы можем способствовать вакцинации, никого не оскорбляя и не провоцируя радикализацию", - сказал Ретайо.

Высказывания Макрона и возникший в результате ажиотаж еще больше задержали принятие законопроекта о введении к середине января обновленных паспортов Covid-19, которые серьезно ограничат возможности непривитых людей участвовать в общественной жизни.

Противники президента сообщили, что с такими высказываниями он зашел слишком далеко.

По данным правительства, во Франции 91% людей старше 18 лет завершили полный курс вакцинации против Covid-19.

В июне Франция ввела правила, требующие от людей, желающих посетить такие места, как рестораны, кинотеатры и музеи, предъявить паспорт Covid-19, подтверждающий вакцинацию, факт перенесения болезни или отрицательный результат недавнего теста.

Обновление паспорта Covid-19 сейчас обсуждается в парламенте, чтобы исключить возможность использовать отрицательные результаты для посещения разных публичных мест. Таким образом, паспорт Covid-19 станет паспортом иммунизации или вакцинации.

Законопроект решительно осуждается крайне правыми и крайне левыми, но поддерживается правительством, имеющим большинство в парламенте.

Дебаты по законопроекту в парламенте уже и так были напряженными, и оппозиция ​​в понедельник добилась его приостановления. Дебаты возобновились во вторник, но высказывания Макрона снова вызвали задержку, поставив под угрозу график принятия законопроекта правительством.

Ситуация с Covid-19 во Франции

Франция в настоящее время является одной из стран в мире, где вирус Covid-19 распространяется быстрее всего, скорее всего, из-за стремительного распространения варианта омикрон.

По данным Университета Джона Хопкинса, заболеваемость коронавирусом во Франции начала расти в начале ноября, в среднем с 5000-7000 случаев в день до более чем 10000.

До рождественских праздников во Франции выявляли в среднем более 60 000 заражений каждый день, но после праздников ситуация очень резко ухудшилась, в среднем более 160 000 случаев в день.