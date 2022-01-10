Планируется изменить критерии выставления оценок

Обосновывая необходимость изменений, Муйжниеце отмечает, что не должно быть такого случая, чтобы оценка, полученная в одной школе, была лучше или хуже, чем такая же оценка, полученная в другой школе.

Муйжниеце подчеркнула, что, думая о равных критериях оценки знаний, следует учитывать основную цель самой оценки, чтобы учащийся получил пользу от оценки в отношении дальнейшего развития. Например, каждая оценка должна быть тесно связана с целями обучения. Соответственно, оценка должна отвечать на вопрос, насколько каждый ученик близок к цели в данный момент и что нужно сделать, чтобы стать еще ближе к цели. Оценка также должна быть описательной, отражающей не то, что учащийся усвоил лучше, чем другие, а то, что он усвоил в целом по отношению к абсолютным знаниям и целям обучения.