"Дорогая мама! Надеюсь, скоро увидимся": спустя 76 лет письмо солдата было доставлено его вдове
Письмо солдата матери, написанное во время Второй мировой войны, спустя 76 лет было доставлено вдове мужчины. Эту историю рассказал портал Insider.
Письмо солдата матери, написанное во время Второй мировой войны, спустя 76 лет было доставлено вдове мужчины. Эту историю рассказал портал Insider.
Письмо, написанное в 1945 году 22-летним сержантом Джоном Гонсалвесом матери, нужно было доставить из Германии в Массачусетс (США). Однако только в конце 2020-го письмо обнаружили в почтовом распределительном пункте Питтсбурга.
Мать мужчины уже давно умерла, поэтому почта США нашла его вдову Анджелину, с которой Джон познакомился спустя пять лет после возвращения с войны и которая по-прежнему живет в Уоберне - родном городе мужа в штате Массачусетс.
В письме Гонсалвес сообщал матери о состоянии своего здоровья, отметил, что он в порядке, но еда "довольно паршивая".
"Дорогая мама! Сегодня получил от тебя еще одно письмо, очень рад, что у тебя все хорошо", - писал Джон.
Гонсалвес скончался в 2015 году в возрасте 92 лет, сообщает New York Times.
В дополнение к письму почта США приложила записку, в которой было отмечено, что доставить это послание - большая честь. "Мы не знаем, где было это письмо последние семьдесят с лишним лет, но примерно шесть недель назад оно попало на наш участок. Оно, безусловно, представляет большую ценность для истории вашей семьи, и для нас очень важно доставить его", - говорится в записке.
В январе Анджелине исполнится 90 лет. Письмо ей доставили незадолго до Рождества. По словам женщины, это были лучшие праздники с тех пор, как умер Джон - он как будто снова вернулся к ней.
"Представляете, 76 лет! Я не могла поверить. Но это его почерк, его стиль. Невероятно", - сказала она местному телеканалу.
Джон и Анджелина прожили вместе 61 год, у них пятеро детей.