"Дорогая мама! Надеюсь, скоро увидимся": спустя 76 лет письмо солдата было доставлено его вдове

Письмо, написанное в 1945 году 22-летним сержантом Джоном Гонсалвесом матери, нужно было доставить из Германии в Массачусетс (США). Однако только в конце 2020-го письмо обнаружили в почтовом распределительном пункте Питтсбурга.

Мать мужчины уже давно умерла, поэтому почта США нашла его вдову Анджелину, с которой Джон познакомился спустя пять лет после возвращения с войны и которая по-прежнему живет в Уоберне - родном городе мужа в штате Массачусетс.

В письме Гонсалвес сообщал матери о состоянии своего здоровья, отметил, что он в порядке, но еда "довольно паршивая".

"Дорогая мама! Сегодня получил от тебя еще одно письмо, очень рад, что у тебя все хорошо", - писал Джон.

"Люблю тебя и целую, твой сын Джонни. Надеюсь, что уже скоро увижу тебя", - завершил свое письмо солдат.

Гонсалвес скончался в 2015 году в возрасте 92 лет, сообщает New York Times.

В дополнение к письму почта США приложила записку, в которой было отмечено, что доставить это послание - большая честь. "Мы не знаем, где было это письмо последние семьдесят с лишним лет, но примерно шесть недель назад оно попало на наш участок. Оно, безусловно, представляет большую ценность для истории вашей семьи, и для нас очень важно доставить его", - говорится в записке.

В январе Анджелине исполнится 90 лет. Письмо ей доставили незадолго до Рождества. По словам женщины, это были лучшие праздники с тех пор, как умер Джон - он как будто снова вернулся к ней.

"Представляете, 76 лет! Я не могла поверить. Но это его почерк, его стиль. Невероятно", - сказала она местному телеканалу.